Trent’anni senza Mia Martini, a Cavaria l’omaggio alla grande voce perduta della canzone italiana

Trent’anni fa, il 12 maggio 1995, ci lasciava una delle più grandi voci della canzone italiana: moriva a Cardano al Campo Mia Martini.

Mia Martini, al secolo Domenica Rita Adriana Bertè, nacque a Bagnara Calabra, sulla costa tirrenica, il 20 settembre 1947. Una parte importante della sua vita però si svolse proprio nel Varesotto: dopo l’infanzia trascorsa in Calabria, la famiglia Bertè (il padre era preside nelle scuole superiori) si trasferì al Nord, trovando casa nell’area del Gallaratese. Fu proprio a Cavaria con Premezzo che Mia Martini visse la sua giovinezza, in un periodo che contribuì a formare la sua sensibilità artistica e il suo carattere introverso ma profondissimo.

Negli ultimi anni della sua vita, dopo una carriera luminosa segnata da successi straordinari e da dolorose difficoltà personali, Mia scelse di ritornare in questi luoghi, riavvicinandosi al padre che viveva a Cavaria e trovando a Cardano al Campo il suo ultimo rifugio. Il 12 maggio 1995 venne ritrovata priva di vita nel suo appartamento, lasciando un vuoto enorme nel panorama musicale e nell’animo di chi l’aveva amata.

Oltre ad ospitare al cimitero la tomba, Cavaria mantiene vivo il ricordo di Mia Martini non solo attraverso la memoria collettiva, ma anche con manifestazioni come “Semplicemente Mia”, omaggio musicale che ha ormai una storia lunga alle spalle.

Il programma della serata “Semplicemente Mia”

L’evento “Semplicemente Mia”, organizzato dalla Pro Loco di Cavaria con Premezzo con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Cops-Prociv, si terrà sabato 17 maggio alle ore 21:00 in Piazza Pertini. Sul palco, il talento di Cristina Trotta (voce), accompagnata da Fausto Gasberti (basso), Silvano Ferro (batteria), Gianni Chiarello e Gianni Digilio (chitarre) e Sandro Zampieri (pianoforte), darà nuova vita ai brani che hanno reso Mia Martini immortale.

A partire dalle ore 19:00 sarà operativo anche uno stand gastronomico a cura della Pro Loco, offrendo ai partecipanti un momento conviviale prima del concerto. Sarà inoltre disponibile un parcheggio gratuito per agevolare l’afflusso del pubblico.

In caso di maltempo, l’evento si svolgerà presso la tensostruttura dell’Oratorio di Cavaria, situata in via Amendola 229, per garantire comunque il regolare svolgimento della serata.