Tulipani da portare a casa: la magia dello “Svuota Campo” alla Piana di Vegonno

Dal 25 aprile, ad Azzate, il campo di tulipani apre tutti i giorni per l’iniziativa “Svuota Campo”: un’occasione per raccogliere (con bulbo!) e salvare questi fiori meravigliosi prima che la stagione volga al termine

Con l’arrivo incerto della primavera e un clima instabile che alterna pioggia e sole improvviso, i tulipani della Piana di Vegonno — nel cuore verde della provincia di Varese — si trovano in una situazione delicata. La fioritura sta volgendo al termine e il rischio di vedere questi splendidi fiori appassire senza essere goduti è reale. Per questo motivo nasce l’iniziativa “Svuota Campo”, un invito aperto a tutti: appassionati di giardinaggio, famiglie in cerca di una gita alternativa, curiosi e amanti della natura.

Lo spirito dell’evento è semplice ma carico di significato: nessun fiore deve andare sprecato. Ogni tulipano viene raccolto con il suo bulbo, pronto per essere ripiantato e rifiorire l’anno prossimo, regalando colori e gioia anche lontano dal campo. Per facilitare la raccolta, sul posto troverete comode palettine a disposizione degli ospiti. Anche i fiori un po’ rovinati dalle intemperie hanno diritto a una nuova primavera, diventando protagonisti di giardini e terrazzi domestici.

Tutte le informazioni utili

L’accesso al campo sarà aperto tutti i giorni a partire da giovedì 25 aprile, dalle 9.00 alle 19.00 con orario continuato, fino ad esaurimento fiori.

INGRESSO

2€ con 1 gettone omaggio, utilizzabile per ottenere 2 tulipani in regalo oppure come sconto agli stand food & drink

Bambini sotto i 4 anni: entrano gratis

COSTO TULIPANI

1€ ciascuno, con bulbo incluso

PARCHEGGIO

Consigliato in zona industriale di Azzate (Via II Giugno). Si raggiunge il campo a piedi dal sentiero che parte da Via 1° Maggio verso Via XXV Aprile

AMICI A 4 ZAMPE

Benvenuti, ma solo al guinzaglio

Si consiglia di indossare scarpe adatte, il terreno può essere bagnato. Chiusura in caso di pioggia. Nessuna prenotazione richiesta.

CONTATTI

Il Roccolo | Orto sensoriale

Via XXV Aprile 33, Azzate

T: +39 3491467217

@:ilroccolo.vegonno@gmail.com

Sito | Facebook | Instagram