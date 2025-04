Tutto il mondo del calcio dilettantistico e giovanile si ferma per i funerali di Papa Francesco

Sabato 26 aprile ci saranno a Roma i funerali di Papa Francesco. Per l’occasione il Coni ha invitato tutte le Federazioni sportive a rinviare le gare in programma per quel giorno. La Figc e quindi anche tutti i comitati regionali hanno recepito l’invito del Comitato Olimpico rinviando d’ufficio tutte le partite, dalle categorie superiori fino alle serie dilettantistiche e giovanili.

Non fa eccezione la delegazione varesina del Comitato Regionale Lombardia, che ha quindi diposto il rinvio di tutto il calendario previsto per il 26 aprile, dando però la possibilità alle società di accordarsi per anticipare a venerdì 25 aprile o posticipare nei giorni successivi.