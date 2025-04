Tutto iniziò con gli elefanti allo zoo: 20 anni di YouTube a Materia

Il 23 aprile, un evento per riflettere sui 20 anni della piattaforma, dalla sua nascita alla sua evoluzione come piattaforma globale, con la partecipazione di YouTuber

Il 23 aprile 2025, YouTube festeggia il suo ventesimo anniversario, un traguardo che segna due decenni di trasformazioni radicali nel modo in cui consumiamo e condividiamo contenuti video. Nato nel 2005 da un’idea di tre ex dipendenti di PayPal – Steve Chen, Chad Hurley e Jawed Karim – YouTube ha rivoluzionato il panorama digitale. Il primo video caricato sulla piattaforma, “Me at the zoo”, fu pubblicato dallo stesso Karim il giorno della fondazione. Un filmato di soli 19 secondi, in cui Karim si trova davanti a due elefanti allo zoo di San Diego, commentando le loro lunghe proboscidi, segnò l’inizio di una nuova era.

Per riflettere su questi venti anni di evoluzione, il 23 aprile 2025 alle 21:00, Materia Spazio Libero VareseNews ospiterà un evento speciale che offrirà un’occasione unica per ripercorrere la trasformazione di YouTube, da semplice piattaforma di condivisione video a uno dei principali strumenti di comunicazione globale.

La serata vedrà la partecipazione di noti YouTuber, che condivideranno le loro esperienze e riflessioni su come la piattaforma abbia trasformato il panorama digitale e influenzato le loro carriere. Sarà un’occasione per discutere dell’impatto di YouTube sulla cultura, sull’intrattenimento e sul marketing, nonché per riflettere su come la piattaforma possa affrontare le sfide poste dalle nuove realtà digitali, come TikTok e Instagram.

Oggi YouTube conta oltre un miliardo di ore di video guardati ogni giorno. Non è più solo un sito dove fruire contenuti, ma è diventato un punto di riferimento per la cultura digitale globale. Ha creato nuove professioni, ha costruito comunità online e ha trasformato il nostro modo di comunicare, informarci e relazionarci.