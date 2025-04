Un grande blackout sta paralizzando Spagna e Portogallo

Un blackout completo paralizza Spagna e Portogallo: dalle 12 di lunedì 28 aprile è in corso una pressoché completa interruzione della corrente elettrica in gran parte dei due Paesi della penisola iberica.

L’apagòn – come si dice in spagnolo – non ha toccato solo le isole (Baleari e Canarie) mentre nei Paesi Baschi la corrente è tornata dopo circa un’ora e mezza di interruzione.

Il blackout ha provocato il blocco degli ascensori, della rete ferroviaria – Alta Velocità, regionali e cercanias, i servizi suburbani – e delle reti di metropolitana di molte città, mentre un sistema di sicurezza ha fermato la fornitura dalle cinque centrali nucleari della Spagna.

Gli ospedali garantiscono le urgenze, grazie alla presenza dei generatori, spiega un articolo di El Mundo; sia in Spagna che in Portogallo sono state annullate utte le attività ambulatoriali e non urgenti.

Le autorità portoghesi hanno invitato a un limitato consumo di acqua, per prevenire problemi alla rete idrica in mancanza di energia.

Le cause del blackout ancora da individuare

Il governo spagnolo e quello portoghese stanno indagando sulle cause del blackout, allo stato attuale non ci sono spiegazioni ufficiali. I presidente della Comunidad Autonoma dell’Andalusia (regione autonoma) ha detto che il blackout è stato causato «da un attacco informatico», sulla base di informazioni della regione, ma non c’è conferma dal governo centrale di Madrid, che ha convocato una riunione d’urgenza. In Portogallo il Centro nazionale per la sicurezza informatica ha affermato che finora non sono state individuate prove che indichino un attacco informatico.

Traffico stradale bloccato, disagi negli aeroporti

Il traffico nelle città è paralizzato a causa dei semafori in tilt, come rilevano anche i dati di Google. È stato diramata una richiesta ai cittadini di evitare di muoversi se non strettamente necessario. Online ci sono molti video di persone che lentamente riguadagnano la superficie dopo esser state bloccate nei tunnel della metropolitana (foto di apertura tratta da un video).

Difficoltà anche negli aeroporti, anche se non si ha ancora un quadro chiaro delle cancellazioni. A Malpensa risultano quattro voli programmati con ritardo e quattro voli in arrivo – uno da Barcellona, due Tap da Lisbona, un Easyjet sempre da Lisbona – cancellati.

Alle 15.30 è stato chiarito che i tre aeroporti dei Paesi Baschi non hanno subìto interruzioni e in effetti i voli da Bilbao sull’Italia risultano garantiti.

Blackout Spagna e Portogallo: le previsioni per il rientro alla normalità

Alle ore 15 il gestore spagnolo della rete ha previsto tra sei e dieci ore per risolvere le principali criticità, mentre il gestore della rete portoghese non ha ancora un previsione.

La Commissione europea ha dichiarato di essere in contatto con le autorità di Portogallo e Spagna e con la rete europea di operatori per comprendere la causa e l’impatto complessivo della massiccia interruzione della fornitura di energia elettrica nella penisola iberica. È stato invece smentito un lancio della Cnn da Bruxelles secondo cui si sarebbe trattato di un attacco hacker russo: è un falso.