Un labora”Natura in tasca”: impara a catturare la bellezza della natura con Varese Corsi

Per gli amanti della natura e della fotografia, “Natura in tasca” è l’occasione perfetta per imparare a cogliere la bellezza del paesaggio naturale, anche attraverso il proprio smartphone.

Domenica 18 maggio, dalle 9:00 alle 13:00, al Garden Center Nicora una mattinata immersiva nel verde e nella fotografia, pensata per trasformare lo smartphone in uno strumento creativo.

Durante il corso, condotto da un fotografo esperto, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare le basi della composizione fotografica, imparare a gestire la luce naturale, scegliere le angolazioni più efficaci e valorizzare ogni dettaglio dell’ambiente circostante.

A completare l’esperienza, sono previste due ore extra dedicate alla post-produzione, per affinare gli scatti realizzati.

Per avere maggiori informazioni e per iscriversi cliccare qui