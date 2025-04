Un mese intenso al Gruppo Amicizia di Gorla Minore, fra compleanni e bomboniere solidali da preparare

Un po’ si festeggia, un po’ si lavora sodo: al Gruppo Amicizia di Gorla Minore la primavera è arrivata, portando con sé la frenesia del vento leggero di questa stagione.

In queste settimane, infatti, l’agenda degli ospiti della cooperativa sociale è fitta di impegni, sia di svago, che di lavoro.

In primis, si sono accavallati diversi compleanni e tutto il gruppo, ospiti, educatori e volontari, ha colto l’occasione per mangiare torte, intonare “Tanti auguri” e fermarsi a festeggiare chi compiva gli anni.

Dopo queste pause, però, “tutti a lavoro”: sono infatti arrivati i primi ordini delle bomboniere solidali che i ragazzi realizzano nei diversi laboratori artigianali che frequentano e occorre impegnarsi per consegnarli per tempo ai richiedenti.

«Sono tante le persone che, per le loro ricorrenze, scelgono di contattarci per omaggiare i loro invitati di bomboniere realizzate dal Gruppo Amicizia – svela Giovanna Codoro, che nello shop “Amicizia in bottega” mette in mostra la creatività dei ragazzi – in questo modo possono offrire un oggetto dal valore simbolico, contribuendo così alle attività della cooperativa sociale. Per incontrare i nostri sostenitori, domenica 6 aprile saremo aperti, così da aiutare chi ha un evento importante a breve, ma anche chi vorrà acquistare oggetti e prodotti nostri o di altre cooperative sociali per Pasqua, aiutandoci a offrire sempre nuovi stimoli ai ragazzi».

Il Gruppo Amicizia è una cooperativa Sociale Onlus attiva nella gestione di progetti e servizi per persone adulte con disabilità intellettiva, attiva a Gorla Minore nel 1988.

Fra le recenti attività che hanno contribuito a far conoscere questa preziosa realtà, “Il telaio degli intrecci“, che prevede l’insegnamento ai bambini delle scuole primarie della tecnica del lavoro al telaio, fulcro di uno dei laboratori del centro.

Un modo per scardinare pregiudizi e mettere in cattedra i ragazzi, mostrando come ciascuno può insegnare agli altri e realizzare qualcosa di bello e prezioso.