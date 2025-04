Un parco per non dimenticare Marco, parte una raccolta fondi a Carnago per regalare giochi ai bambini

Mi chiamo Elena e vi scrivo con la speranza che possiate aiutarci a far conoscere una piccola grande iniziativa, nata da un dolore improvviso e trasformata in un gesto d’amore.

Il 26 marzo 2024 mio cugino Marco Ficarra è venuto a mancare all’improvviso, a soli 37 anni. Una perdita che ha lasciato un vuoto enorme, soprattutto nel cuore delle sue sorelle. Nessuna malattia, nessun avviso. Solo il silenzio assordante di chi se ne va troppo presto.

Marco era una persona semplice, ma capace di donare felicità autentica. Aveva un legame speciale con i bambini: amava portarli nei parchi, organizzare uscite nei percorsi avventura, inventare giochi, accendere risate. Dove c’erano bambini, c’era anche lui. E chi l’ha conosciuto, conserva il ricordo del suo sorriso sincero e del suo cuore buono.

Proprio per questo, le sue sorelle hanno deciso di ricordarlo nel modo più fedele al suo spirito: raccogliere fondi per donare al Comune di Carnago, paese che Marco amava, nuove attrezzature per un’area giochi dedicata ai bambini da 0 a 6 anni. Un angolo di spensieratezza dove i più piccoli possano crescere, giocare, sognare. Un luogo dove il sorriso di Marco possa continuare a vivere, ogni giorno.

Abbiamo bisogno di far conoscere questa iniziativa, di toccare il cuore di chi, anche senza aver conosciuto Marco, può capire il valore di un gesto d’amore così semplice e profondo. Non cerchiamo clamore, ma un modo per trasformare il dolore in qualcosa che parli di vita.

Qui il link della raccolta fondi