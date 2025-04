Un prof che ha lasciato il segno: grande festa a sorpresa per i 90 anni di Benito Adelio Boldetti

Una festa per un insegnante che ha segnato la vita di tanti studenti. Gli ex ragazzi delle classi medie di Buguggiate degli anni ’80 hanno voluto fare un grande regalo a Benito Adelio Boldetti per il suo 90esimo compleanno.

Lo hanno fatto arrivare al centro anziani di Buguggiate con una scusa con la complicità del sindaco Matteo Sambo, e gli hanno organizzato una festa a sorpresa in cui ricordare i begli anni trascorsi tra banchi e cattedra e ringraziarlo per gli insegnamenti.

Benito Adelio Boldetti, nato l’11 aprile 1935, ha avuto una lunga carriera da insegnante alle spalle. Ha insegnato prima Avviamento Industriale all’Itis fino agli anni ’70, poi Educazione Tecnica alle Scuole Medie di Varese e provincia per 35 anni. Il maggior numero di anni li ha trascorsi alla Scuola Media di Besnate e gli ultimi 10 anni prima della pensione (1985-1995) alla Scuola Anna Frank, distaccamento di Buguggiate.

Falegname da sempre per hobby e da giovane per lavoro, ha lavorato da Arredamenti Alesini ad inizio carriera. Ha sempre collaborato in Parrocchia nel Consiglio Pastorale, con laboratori di traforo all’Oratorio Estivo ed è stato un autentico tuttofare al Centro Anziani di Buguggiate fino a qualche anno fa.