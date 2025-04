Un viaggio musicale negli anni ’80 per il concerto di Pasqua della Filarmonica Santa Cecilia di Sacconago

Un omaggio speciale agli iconici anni Ottanta, pensato per ricordare i 150 anni della Filarmonica Santa Cecilia di Sacconago, nata proprio nel 1875. Il titolo, non a caso, richiama la frequenza immaginaria di una radio – 18.75 – che fa da filo conduttore allo spettacolo.

Sul palco, accanto alla musica, le voci degli attori Igino Portatadino e Seby Leonardi , che daranno vita a un’intervista radiofonica originale, capace di ripercorrere i principali avvenimenti del decennio 1980-1990, tra ricordi, aneddoti e ironia. Il tutto accompagnato da un repertorio musicale che spazia tra generi e atmosfere: dalle colonne sonore di film cult come Ritorno al Futuro e Rocky , ai medley dedicati ai Pooh e agli 883 , fino a brani simbolo come Notti Magiche .

Uno spettacolo che farà vibrare le corde della nostalgia per chi quegli anni li ha vissuti e offrirà una finestra colorata e coinvolgente per i più giovani, alla scoperta di un decennio che ha lasciato un’impronta indelebile nella musica e nella cultura pop.

La Filarmonica, diretta da Marco Ferrario , vede la partecipazione delle voci di Noemi Amabile e Davide Ancri e di Daniele Nunziata alla tastiera, per un’esperienza che promette emozione e divertimento.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Biglietti disponibili presso Colorificio S. Michele (via Quintino Sella, 18), Cartoleria Luisella (via Magenta, 50), Cartoleria Ul Carté (via PR Giuliani, 5).