Una domenica di passione al Ciglione per l’apertura del Campionato Regionale Motocross Fmi

Domenica 13 aprile, il Crossodromo Ciglione della Malpensa si trasformerà ancora una volta in un’arena di pura emozione con l’apertura del Campionato Regionale Motocross FMI – Elite, Fast, Expert, Rider, Veteran e 125 Senior.

Sarà una giornata da non perdere, con i piloti delle categorie MX1, MX2, ma anche i Veterani delle classi OVER e i grintosi della 125 Senior pronti a darsi battaglia curva dopo curva, salto dopo salto. Immaginatevi l’abilità con cui affronteranno i leggendari ostacoli del Ciglione, la grinta negli occhi mentre si contendono ogni metro di pista.

Sabato 12 Aprile invece, la pista rimarrà regolarmente aperta per allenamenti dalle ore 09:00 alle ore 15:00 , in maniera da poter permettere ai piloti di provare il tracciato prima della gara.

Che siate piloti esperti o semplici appassionati, venire al Ciglione il 13 Aprile significa immergersi nel cuore pulsante del motocross. Un’ultima chiamata per chi vuole scendere in pista: la chiusura delle iscrizioni è fissata per oggi, 11 aprile, alle ore 18:00 .

Ingresso uomo/donna €10,00

Ingresso ridotto FMI €5,00

Ingresso omaggio minori di 14 anni se accompagnati.

Pass auto €5,00