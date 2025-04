Una giornata sostenibile ai Giardini Estensi: torna la fiera del DES a Varese

Anche quest’anno torna la Fiera del DES, l’appuntamento varesino dedicato all’economia solidale e alle buone pratiche di consumo consapevole.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Varese e dalla Provincia di Varese, si terrà domenica 1° giugno 2025 ai Giardini Estensi, trasformando il cuore della città in un grande mercato all’aperto, ricco di opportunità di incontro, scambio e scoperta.

Un centinaio di espositori tra produttori, associazioni e cooperative sociali daranno vita a un percorso tra prodotti biologici, artigianato sostenibile, commercio equo, energie rinnovabili, mobilità dolce e molto altro. Non mancheranno momenti di degustazione negli stand, dove i visitatori potranno assaporare il meglio del territorio e delle filiere etiche.

UN EVENTO PER TUTTA LA FAMIGLIA

Oltre al mercato, la Fiera del DES offrirà laboratori manuali, creativi e letture per adulti e bambini, a cura delle associazioni partecipanti. Spazio anche al relax con l’area ristoro, che proporrà piatti e bevande realizzati con ingredienti locali, etici e solidali.

La giornata sarà arricchita da spettacoli di musica e teatro, momenti di intrattenimento e un’estrazione a premi, che anche quest’anno aiuterà a sostenere i costi della manifestazione. Tantissime realtà del territorio hanno messo in palio premi unici, offrendo ai visitatori un’ulteriore occasione per partecipare attivamente alla fiera.

CERCASI VOLONTARI PER LA FIERA

«Organizzare la Fiera del DES è un’esperienza entusiasmante e ricca di soddisfazioni – spiega Marco Bonetti, presidente del DES Varese – Siamo profondamente grati a tutti i volontari, che fin da subito si sono messi all’opera per rendere possibile questa giornata, unendo le forze con tanta dedizione. Un ringraziamento speciale va a CAES e Acli Varese, che ci sostengono con un contributo prezioso, e a CSV Insubria, che ci sta aiutando a coinvolgere nuovi volontari per il giorno della fiera. Coordinare un evento di questa portata richiede un grande lavoro di presidio e attenzione, e sapere di poter contare su una rete così solida e generosa ci dà molta forza». Per inviare la propria candidatura, è possibile compilare il modulo predisposto dal Centro Servizi per il Volontariato (CSV) dell’Insubria, a questo link.

COS’È DES VA, IL DISTRETTO DI ECONOMIA SOLIDALE DI VARESE

Il DES Va ETS è un’associazione attiva sul territorio varesino dal 2007. Conta tra i suoi soci Gruppi di Acquisto Solidale (GAS), botteghe di commercio equo, cooperative sociali, aziende agricole, associazioni, artigiani, professionisti.

Il distretto si propone di sperimentare e consolidare forme di economia solidale attraverso lo sviluppo di una rete solidale locale, la promozione della cultura sulle tematiche connesse e l’elaborazione di progetti e attività a sostegno delle realtà locali. L’obiettivo è creare sistemi di produzione, distribuzione e consumo basati sui principi dell’economia solidale, che antepongono il valore delle persone e delle relazioni al profitto, rispettano i diritti umani e la legalità, e tutelano l’ambiente e la biodiversità.

Per maggiori informazioni: www.des.varese.it