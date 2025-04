“Una Noche de Luna”: una storia d’amore a ritmo di Tango a Varese

Appuntamento per venerdì 9 maggio all’Auditorium San Giovanni Bosco di Sant’Ambrogio con due attrici, un corpo di ballo e l’orchestra “3T Tango”

“Una Noche de Luna” una storia d’amore ballata e recitata sulle note del Tango Argentino:

È il racconto di una donna che ha vissuto, una donna dal carattere un po’ burbero… che in una fredda sera a Buenos Aires, durante una milonga, mentre è assorta nei i suoi ricordi viene avvicinata da una giovane scrittrice che vuole informazioni su alcuni personaggi di un quadro; Luna e Diego. Ci vorrà un po’ prima che Paola, la scrittrice riesca ad acquisire la fiducia di questa misteriosa signora, che dietro la parvenza di una donna dura, nasconde un animo gentile…

Nel raccontare la storia di Diego e Luna i racconti prendono vita, portando lo spettatore tra il passato e il presente – un Diego da un animo buono, storie di passione ed amicizie, ma anche di un uomo, Enrique da un animo spietato, che non accetta di essere respinto da Luna… e così ci si perde in un racconto ricco di sorprese, che si articola secondo la più pura tradizione tanghera. Non mancano quindi né coltello, né femme fatale; né la nostalgia del passato, né un amore perduto.

Due attrici, un corpo di ballo e l’orchestra “3T Tango” dal vivo animano uno spettacolo avvincente, entusiasmante come tutto ciò che si muove al ritmo al Tango Argentino.

L’appuntamento è per venerdì 9 maggio, alle ore 21 presso l’Auditorium San Giovanni Bosco, in via Lazzaro Papi 7, a Varese nel quartiere di Sant’Ambrogio.