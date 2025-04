Una nuova opportunità per chi cerca occupazione con lo Sportello Lavoro di Biandronno

Assosomm, Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro, annuncia, in collaborazione con il Comune di Biandronno, l’avvio dello Sportello Lavoro, un nuovo servizio dedicato a chi è in cerca di occupazione. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto Insieme per il Lavoro, finalizzato a facilitare l’incontro tra domanda e offerta nel mercato produttivo locale.

Lo sportello sarà attivo ogni mercoledì dalle 14:00 alle 18:00 presso il Comune di Biandronno, in Piazza Camillo Benso Conte di Cavour, 4. Rappresenterà un punto di riferimento per cittadini e imprese, con servizi gratuiti di consulenza, orientamento e selezione per diverse opportunità professionali.

Tra le posizioni aperte attualmente disponibili, ci sono le seguenti:

Operai metalmeccanici per produzione e montaggio centraline, a Besozzo

Magazzinieri per gestione ordini e smistamento merci, a Laveno Mombello

Addetti riparazione schede elettroniche per attività di manutenzione, a Varese

Operai settore gomma plastica per stampaggio su macchine automatiche, a Besozzo

Addetti alla forgia per lavorazioni a caldo e trattamenti termici, a Solbiate Arno

Operatori socio sanitari (OSS) / Ausiliari soci assistenziale (ASA) per assistenza sanitaria e cura della persona, a Luvinate

Impiegati amministrativi contabili per gestione contabilità e amministrazione, a Solbiate Arno

Manutentori Meccanici Junior per supporto alle attività di manutenzione impianti, a Solbiate Arno

Inoltre, in considerazione di quanto l’occupazione giovanile in Italia continui a rappresentare una sfida, l’obiettivo sarà anche quello di offrire un supporto mirato ai giovani, aiutandoli a entrare nel mondo del lavoro con proposte concrete di inserimento attraverso regolari contratti di lavoro in somministrazione, con possibilità di successiva stabilizzazione.

“Il Comune di Biandronno ha fortemente voluto questa iniziativa – spiega Massimo Porotti, Sindaco di Biandronno – perché riteniamo fondamentale offrire ai nostri cittadini luoghi e strumenti per l’inserimento nel mondo del lavoro. Grazie alla collaborazione con Assosomm, mettiamo così a disposizione un servizio gratuito, accessibile e qualificato, che permetterà a molti di trovare nuove opportunità professionali. Lo Sportello Lavoro non è solo un punto d’incontro tra aziende e lavoratori, ma un segnale di attenzione e supporto per chi è alla ricerca di un impiego.”

“L’apertura dello Sportello Lavoro a Biandronno – conclude Rosario Rasizza, Presidente di Assosomm, rappresenta un passo concreto per supportare chi è in cerca di occupazione e le aziende del territorio che necessitano di risorse qualificate, non sempre facili da incontrare. In virtù di questo nuovo protocollo di intesa tra il Comune e la nostra Associazione, l’impegno sarà quello di favorire l’incontro tra domanda e offerta, offrendo un servizio di orientamento, ricerca e selezione che possa davvero fare la differenza. Crediamo che creare connessioni tra persone e imprese sia la chiave per dare valore al mercato del lavoro e contribuire alla crescita economica locale.”