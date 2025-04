Una settimana di chiusura per lavori della Sp46 tra Venegono Superiore e Tradate

Chiude per cinque giorni per lavori la Sp 46 tra Venegono Inferiore e Tradate.

Per consentire i lavori di realizzazione del nuovo tracciato ciclopedonale tra via Manzoni e via XI Febbraio, sarà temporaneamente sospesa la circolazione sulla SP 46 “della Valle dell’Olona” nel tratto compreso tra il km 6+900 e il km 7+100, nei Comuni di Venegono Inferiore e Tradate.

La sospensione temporanea della circolazione dei veicoli e dei pedoni, in corrispondenza dell’area di cantiere, sarà in vigore da lunedì 7 aprile a venerdì 11 aprile 2025, dalle ore 8.30 alle ore 17.00.