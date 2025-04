Una settimana dopo il nubifragio è stata riaperta la via per Bregazzana a Varese

È stata riaperta la via per Bregazzana, dopo i lavori di messa in sicurezza della frana causata dal violento nubifragio che settimana scorsa ha colpito Varese e provincia. La viabilità dunque è stata ripristinata.

A bloccare il traffico una frana nella frazione varesina ai piedi del Sacro Monte: il lavoro per sistemare strade e cortili riempiti di fango è partito subito dopo l’evento meteo straordinario, con l’impegno da parte delle autorità e anche dei cittadini che si sono rimboccati le maniche e si sono messi all’opera per riportare la normalità nel borgo.

I dati raccolti dal Centro Geofisico Prealpino raccontano l’intensità dell’evento. «Dalle 18.30 alle 23 circa – precisa Paolo Valisa, responsabile del Centro Geofisico Prealpino ed esperto meteorologo – sono caduti circa 67 millimetri di pioggia a Masnago. Nella zona di Brinzio i millimetri sono stati 62, a Ganna 85, alla Rasa addirittura 133. In Valganna, nel momento di maggiore intensità, sono caduti 9 millimetri in soli dieci minuti».

Non si è trattato però dell’episodio più grave che ha colpito l’area. Il 15 luglio 2009 un violento nubifragio investì Induno e la Valganna, facendo registrare ben 180 millimetri di pioggia in sole tre ore, con gravi allagamenti e smottamenti.

Nella notte c’è stato anche un vero e proprio salvataggio di una donna rimasta bloccata in auto: lo abbiamo raccontato QUI