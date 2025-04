Una tregua del maltempo, ma tornerà a piovere, il Lago Maggiore monitorato

Nel Lago Maggiore entrano 2466 metri cubi di acqua al secondo e ne escono 1234 (fonte: Enti regolatori grandi laghi). Basta questa fotografia per comprendere quanta acqua sia cauta negli ultimi giorni nella “regione dei laghi”, che comprende Ticino, sponda lombarda e piemontese del Verbano, dove peraltro la situazione meteo ha causato parecchi problemi con interruzioni di strade e ferrovie, e danni.

LAGO MAGGIORE

Cosa succederà ora? Probabilmente sul fronte dei livelli del bacino, la situazione si assesterà: le “curve“ dei grafici legati al riempimento dell’invaso, fornite dal Centro geofisico prealpino mostrano un livello molto alto, ma che si sta stabilizzando. «Fortunatamente le previsioni meteo sono state quelle attese e quindi l’indebolimento ed assenza di precipitazioni dalla tarda serata di ieri ad oggi favoriscono un lento deflusso», spiega il vice sindaco di Laveno Mombello Fabio Bardelli.

«Questa mattina (venerdì ndr) faremo una valutazione, in ambito di centro operativo comunale coque rispetto a quanto è previsto nelle prossime ore, sentendo anche la Sala Operativa regionale della Protezione civile».

Fortunatamente, i disagi sono limitati. Dalle foto fatte all’alba di venerdì le acque del lago sono alte, in alcuni tratti sono “fuori“, ma non si registrano danni. «Ieri i volontari di Laveno, coordinati da Grazia Andriani sono stati impegnati sul territorio per liberare alcune caditoie ostruite da materiale legnoso ed interventi di messa in sicurezza e prevenzione in particolare viabilistica», conclude Badrelli.

METEO

Sempre l‘Osservatorio di Varese parla di un «atteso un aumento della pressione atmosferica con un miglioramento delle condizioni meteo. In seguito nuovo aumento della nuvolosità e del rischio piogge».

Appunto venerdì sarà nuvoloso al mattino, poi soleggiato e asciutto. In serata aumento della copertura nuvolosa. Mite con temperature massime in aumento.

Sabato «generalmente nuvoloso. Locali piogge o qualche rovescio. Neve sulle Alpi fino a circa 2000 m. Temperature massime in lieve calo».

La tendenza per domenica 20 e lunedì 21: nuvoloso con possibili piogge deboli e sparse. Neve sulle Alpi fino a circa 2200 m. Temperature senza variazioni.