Una varesina al Fuorisalone: Maddalena e l’occasione di partecipare all’evento internazionale del design

Un’occasione inaspettata… Maddalena, studentessa impegnata a scrivere la tesi di laurea, non poteva immaginare di essere tra i protagonisti della Milano Design Week.

Ventidue anni varesina, Maddalena Castelnovo è iscritta al terzo anno di architettura al Politecnico: « La tesi di laurea mi ha costretto a rallentare il mio ritmo di studio. In quella pausa, che credevo tempo sprecato, mi sono imbattuta in questa opportunità. Un’esposizione al “Fuori salone”, in via Montenapoleone, nel quadrilatero della moda milanese».

Il salone del Mobile, che si apre oggi martedì 8 aprile, rilancia Milano come capitale del design con oltre duemila espositori da 37 Paesi e 148 brand tra debutti e ritorni su una superficie di quasi 170 mila metri quadri. Collegati alla fiera di Rho, la Milano Design Week e il Fuorisalone animeranno la città con oltre 1.650 appuntamenti, in tutti i quartieri, dal centro alla periferia, dagli show room, ai palazzi storici, fino ai teatri.

In uno show room ci sarà anche Maddalena Castelnovo, emozionata ma anche entusiasta di poter mostrare le sue idee “giovani e innovative”: «Presento un tavolo e una sedia del brand Dodi che ho creato. In verità, è un progetto nato in famiglia, per l’esigenza di cambiare il tavolo della sala. L’ho disegnato ispirandomi alla mia storia familiare e al mio gusto minimalista».

Maddalena è figlia d’arte: madre architetto e padre ingegnere meccanico, è cresciuta tra progetti, cantieri, acciaio e ferro. « Sin da bambina seguivo mia madre e mi sono appassionata alla trasformazione di ambienti, magari abbandonati e fatiscenti, in spazi nuovi. Anche all’università ci stimolano a vedere oltre, ideare, progettare ambienti nuovi».

Questa sarà una settimana molto faticosa ma anche entusiasmante: «Mi trovo in un punto strategico e sono certa che sia un’occasione unica. Ma so bene che è una sfida impegnativa: mi auguro che i visitatori apprezzino la mia proposta, la mia visione. In città stanno arrivando moltissime persone, sia italiane sia straniere e c’è grande fermento. Spero di poter vedere cosa viene proposto: sono curiosa e mi immagino di poter ammirare infinite idee e visioni».

Fino al 17 aprile Maddalena sarà al suo spazio espositivo, in via Montenapoleone al 14. Concluso questo battesimo nel mondo del design, però, Maddalena si rimetterà sotto con i libri: « Dopo la laurea voglio proseguire con la magistrale. Nei prossimi anni, quindi, sarò sicuramente a Milano. E poi.. chissà».