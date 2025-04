Un’altra importante conferma per la Uyba: Obossa resta in biancorosso

Un’altra importante conferma in casa UYBA Volley Busto Arsizio: la società bustocca ha comunicato il rinnovo dell’accordo con Josephine Obossa nella squadra per la stagione 2025/2026. Dopo un’annata da protagonista in Serie A1, l’opposto napoletano continuerà a vestire la maglia biancorossa, consolidando un rapporto basato su fiducia e ambizione reciproca.

Obossa ha disputato 26 partite nell’ultima stagione, totalizzando 309 punti (250 in attacco con il 40% di efficienza), 26 muri e 33 ace. Le sue prestazioni l’hanno resa una delle attaccanti più incisive del campionato. Classe 1999, cresciuta tra Concordia e Liu-Jo Modena, ha debuttato in A1 con Monza nel 2019 dopo esperienze vincenti in A2 con Sassuolo. Ha poi vestito le maglie di Talmassons, Brescia e Casalmaggiore prima di approdare a Busto nel 2024.

«Sono molto contenta di rimanere – ha dichiarato Obossa – perché mi sono trovata molto bene quest’anno. Ho avuto l’opportunità di giocare con continuità in Serie A1 e per questo ringrazio società, staff e compagne per la fiducia che hanno riposto ogni giorno nei miei confronti. La stagione appena conclusa è stata incredibile: oltre ai risultati ottenuti è stato proprio bello scendere in campo ogni domenica insieme ad un gruppo davvero affiatato. A livello personale credo di essere andata bene, ma si può fare di meglio. Io punto a migliorare e ho molta fiducia nel poterlo fare: alla UYBA ci sono tutti i mezzi per provarci. Come squadra mi aspetto un’altra bella stagione: cercheremo di replicare quanto di buono fatto e, se possibile, migliorare ancora».