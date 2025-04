Undici soccorritori della Croce Rossa di Varese a Roma per garantire assistenza al funerale del Papa

Sono partiti dalla sede di via Dunant a Varese in direzione Roma. Undici soccorritori della Croce Rossa Comitato di Varese faranno parte della complessa macchina di supporto in vista dei funerali di Papa Francesco e dell’arrivo dei fedeli.

Tra gli undici operatori formati ci sono anche tre infermiere. Il gruppo di Varese ha anche delle ambulanze a supporto.

La prima tappa è a Bresso dove si uniscono alla colonna di Protezione civile della Lombardia e raggiungeranno la capitale.

Il loro ruolo sarà quello di prestare assistenza sanitaria a 360 gradi, affiancando gli altri operatori di Croce Rossa Italiana e le istituzioni sanitarie coinvolte nell’importante dispositivo di supporto alla popolazione previsto per l’evento.

«Un gesto di presenza, servizio e solidarietà che testimonia ancora una volta il profondo impegno del Comitato di Varese e la disponibilità dei suoi volontari a “esserci, sempre”, nei momenti ordinari come in quelli straordinari» commentano dalla sede.