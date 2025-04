Unghero: “Grazie per l’opportunità, massima disponibilità dalla squadra”. De Angelis: “Gruppo di uomini veri”

VARESE – CHISOLA 2-0 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

ALESSANDRO UNGHERO (Allenatore Varese): Ringrazio la società e la famiglia Rosati che mi ha dato questa fantastica opportunità di vivere questa avventura. Sono felice e orgoglioso di essere con questo gruppo che dal primo istante mi ha dato la massima disponibilità. È un gruppo che ha valori, umani e calcistici. Sono contento di andare a giocare a Bra contro la prima in classifica perché è bello misurarsi con la squadra che ha meritato fino ad oggi di stare in vetta e sono sono contento di poter avere subito questa bella opportunità. In questi giorni di di allenamento recupereremo le energie e andremo convinti della nostra forza, delle nostre potenzialità per fare il nostro percorso. Vogliamo chiaramente andar là a fare la partita da Varese.

UNGHERO 2: C’è unione di intenti, c’è il desiderio di questa squadra di esprimere al meglio le loro potenzialità e il proprio valore. Quell’abbraccio dopo il gol di Vitofrancesco è bellissimo riceverlo, sottolinea anche la volontà di essere un blocco unito per andare a prendere il risultato che questa squadra si merita: i playoff.: è un obiettivo a cui teniamo. L’unico neo di giornata è stato l’infortunio di Valagussa. Sono dispiaciuto perché stava stava facendo benissimo, è un ragazzo e un giocatore di valore importantissimo per questo gruppo ma allo stesso tempo sono certo che chi verrà chiamato in causa lo sostituirà al meglio.

PAOLO DE ANGELIS (giocatore Varese): La cosa importante oggi era fare risultato e ci siamo riusciti. Io cerco di dare sempre il massimo per la squadra, gli episodi sono andati a nostro favore e siamo contenti. Ma voglio sottolineare che questa è stata la vittoria del gruppo, che è fantastico e formato da veri uomini; lo abbiamo dimostrato in campo con una bella partita. Le aspettative per Bra sono di andare lì e provare a ripetere la prestazione di oggi.