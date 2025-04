“Uniti per Arcisate” presenta la squadra che sostiene il candidato sindaco Antonino Centorrino

“Uniti per Arcisate”, la lista che sostiene il candidato sindaco Antonino Centorrino, presenta le persone che saranno in lista con lui per dare un nuovo governo al paese che sta al cuore geografico ed amministrativo della Valceresio.

«E’ un gruppo è composto da persone con esperienza amministrativa, ma anche giovani e persone impegnate nel sociale e nelle associazioni del paese – spiega Centorrino – Alcuni hanno amministrato per cinque anni con Angelo Pierobon come Sardella e Montalbetti. altri come Mina, Daniele Pierobon e Resteghini sono già stati consiglieri comunali. Ci sono giovani (Mancuso e Comolli) e persone impegnate nel sociale e nelle associazioni del paese come Campi, Trabucchi, Tosti e Vanzetto o radicate nel territorio, avendo lavorato per 40 anni nelle scuole di Arcisate come Silvia Foccoli».

«Ciascuno di noi ha la propria storia e il proprio percorso professionale, ma siamo tutti uniti dalla volontà di lavorare per il nostro paese, senza condizionamenti – conclude il candidato sindaco – E siamo indipendenti dalle segreterie provinciali che volevano imporci i loro candidati. E questo è un valore aggiunto per l’azione amministrativa che intendiamo portare avanti, avendo come unica volontà quella di servire gli interessi della cittadinanza, senza dover sottostare a vincoli e diktat calati dall’alto».

I candidati di “Uniti per Arcisate”

Ecco i candidati di “Uniti per Arcisate” che si presentano sintetizzando la loro storia ed esperienza:

Emanuela Sardella

Dopo aver affiancato mio padre Gianni nella gestione di uno storico negozio in centro Arcisate, diplomata all’Istituto magistrale sono stata educatrice, quindi volontaria in ambito oratoriano e nella Croce Rossa della Valceresio. Per cinque anni ho ricoperto il ruolo di assessore alla Cultura e alla Pubblica istruzione del Comune di Arcisate.

Monica Trabucchi

Sono da poco in pensione dopo anni di lavoro come impiegata in uno studio di consulenza aziendale. Nella vita ho sempre cercato di dare il mio contributo nel volontariato, affiancando l’impegno come mamma e ora nonna a quello in ambito sociale ed ecclesiale, in particolare con le famiglie, collaborando anche con associazioni attive nell’assistenza sul territorio e nell’aiuto di popolazioni di Paesi in via di sviluppo.

Arianna Mancuso

Sono nata, cresciuta e tuttora risiedo ad Arcisate. Mi sono laureata a marzo in Giurisprudenza all’Università dell’Insubria e attualmente svolgo il praticantato in uno studio legale a Varese. Sono convinta che Arcisate abbia bisogno di giovani pronti a mettersi in gioco con passione e impegno e penso che il percorso di studi e la professione che sto intraprendendo possano aiutarmi ad affrontare al meglio questa prima esperienza nell’amministrazione comunale.

Rosa Campi

In pensione dopo oltre quarant’anni di lavoro, dapprima in una multinazionale poi in un’azienda operante nel settore del commercio, sposata con Mauro Calci, coniugo l’impegno per la famiglia, figli e nipoti, con quello di volontariato in ambito sociale. Da quindici anni collaboro con un’associazione che opera sul territorio nell’assistenza e in un sodalizio culturale del paese. Sono anche attivamente impegnata nel Consiglio dell’oratorio di Brenno Useria.

Andrea Comolli

Di famiglia arcisatese da tre generazioni, dopo aver conseguito il diploma in un Istituto alberghiero lavoro nella ristorazione in un’attività di famiglia. Sono anche imprenditore agricolo, mestiere che amo particolarmente per la grande passione che ho per la natura e la cura dell’ambiente. Intendo impegnarmi nell’amministrazione per dare voce al mondo agricolo e far emergere le potenzialità del paese.

Daniele Pierobon

Sono nato e cresciuto ad Arcisate e ho prestato servizio militare di carriera per diversi anni come alpino paracadutista. Laureato in Storia contemporanea, attualmente lavoro in paese nell’azienda di famiglia. La passione per l’impegno civico mi è stata trasmessa da mio padre Angelo, che si è dedicato alla vita amministrativa, dapprima come assessore e per dieci anni come sindaco di Arcisate.

Giovanni Mina detto Gianni

Sono pensionato ma ancora in attività come imprenditore. La mia professione è nell’ambito della progettazione e realizzazione di automazione d’impianti e mi ha permesso di operare per aziende nazionali ed estere, dapprima come dipendente poi come imprenditore, dandomi l’opportunità di conoscere persone e culture di diversi Paesi. Il calcio è una delle mie passioni: dagli anni Ottanta sono stato calciatore, quindi presidente della F.C. Brenno, dirigente dell’Arcisatese-Audax e dopo la fusione della nuova società A.S.D. Valceresio. Ho praticato con passione diversi sport, tra cui l’automobilismo. Da sempre collaboro con alcune associazioni del paese.

Marco Tosti

Sono in pensione dopo oltre quarant’anni di lavoro nello storico birrificio Angelo Poretti ora Carlsberg, dove ho ricoperto diverse mansioni e negli ultimi anni sono stato responsabile delle vendite di territorio in quattro regioni. Sono volontario in società sportive e in particolare componente del direttivo e preparatore del settore giovanile nella società calcistica di Arcisate A.S.D. Valceresio.

Daniele Resteghini

Sono cresciuto ad Arcisate, con tutta la ricchezza di amicizie e di esperienze che questo mi ha offerto: il mio paese è il mio vero luogo del cuore. Lavoro come funzionario commerciale presso un’industria svizzera. Dall’età di quindici anni vivo con soddisfazione la passione per il teatro dialettale e per la musica. Da quasi quarant’anni partecipo alla vita associativa degli alpini, dei quali condivido i valori di custodia della memoria storica e di concreta solidarietà. Sono stato consigliere comunale, portando il mio contributo alla vita amministrativa del nostro Comune.

Marco Vanzetto

Sposato e padre, sono responsabile informatico e della logistica in un’azienda svizzera che opera nel settore alimentare. Coniugo l’impegno per la famiglia e il lavoro con quello sociale. Sono donatore di sangue iscritto all’Avis Valceresio, vicepresidente e allenatore di una squadra amatoriale di calcio a sette attiva in valle.

Maurizio Montalbetti

Avvocato, sposato con tre figli e un quarto in arrivo, sin da giovane mi sono interessato alla vita amministrativa di Arcisate, paese nel quale sono cresciuto. Sono stato assessore con deleghe ai Lavori pubblici e manutenzione, Urbanistica, Edilizia privata, Viabilità. Sono impegnato in associazioni culturali operanti sul territorio.

Silvia Foccoli

Per quarant’anni docente ad Arcisate, sono stata responsabile della scuola primaria “Lina Schwarz”, quindi vicepreside dell’intero Istituto comprensivo del paese. L’istruzione come conoscenza non solo dei fatti ma dei valori è la prospettiva che mi ha guidato durante tutta la mia vita da insegnante. Il dialogo con la realtà dell’amministrazione locale è sempre stato un tassello chiave, impostato da parte mia per garantire la sinergia per iniziative finalizzate a trasmettere l’importanza del vivere comune e del senso civico. È quanto vorrei trasportare dal mondo scolastico alla nuova esperienza nell’amministrazione comunale.