Uova di Pasqua all’uncinetto davanti al Municipio: a Ceriano Laghetto gli auguri artistici di Bibliofilando

Piazza Lombardia a Ceriano Laghetto si è trasformata in un piccolo angolo di festa e creatività grazie all’installazione pasquale realizzata dal gruppo delle “Uncinettine”, protagoniste del progetto Bibliofilando promosso dalla Biblioteca civica. Davanti al Palazzo comunale, da alcuni giorni, fa bella mostra di sé un tradizionale carretto agricolo addobbato con uova di Pasqua giganti e coloratissime, interamente rivestite da fiori all’uncinetto.

Una composizione artistica originale, frutto dell’impegno e della passione di oltre 25 donne cerianesi che condividono l’amore per il lavoro a maglia. Dopo il grande successo dell’albero di Natale con presepe, esposto durante le festività davanti alla chiesa parrocchiale di San Vittore, il gruppo propone ora queste opere pasquali di grande impatto visivo.

Il progetto Bibliofilando è coordinato da Roberta Borghi della Pro Loco e da Tina Cannetti, titolare della Merceria in via Mazzini. Alla realizzazione della scenografia ha collaborato anche Ferrario Bomboniere, contribuendo alla creazione del carretto.

«A nome di tutta l’Amministrazione comunale desidero fare i complimenti a tutto il gruppo che ha realizzato questa meravigliosa composizione – ha detto il sindaco Massimiliano Occa – e ringraziarlo per il bellissimo segno augurale donato a tutta la comunità. È un gesto significativo che unisce anche il ricordo delle nostre tradizioni locali, dal lavoro a maglia a quello agricolo, e per questo merita l’apprezzamento di tutti».

Il progetto Bibliofilando prosegue con nuove iniziative: sono già in corso i preparativi per le decorazioni dedicate alla prossima Festa di Primavera. L’adesione è aperta a chiunque voglia unirsi al gruppo e partecipare attivamente alla vita culturale e artistica del paese. Per informazioni è possibile contattare Roberta al numero 339 894 8739 o Tina al 338 766 4432.