Varese festeggia il genio di Johann Sebastian Bach con musica e armonia

Organizzato dalla Società Cooperativa “Musica per Varese” che gestisce il Civico Liceo Musicale “R. Malipiero” di Varese vedrà come protagonisti della serata l’Orchestra del Civico Liceo Musicale e il Coro da camera “Nova Vox”

La Chiesa SS. Pietro e Paolo di Biumo Inferiore a Varese si preparano ad accogliere un evento straordinario per celebrare il compleanno del celebre compositore Johann Sebastian Bach (1685-1750). Domenica 6 aprile alle ore 21:00, il talento musicale e la passione artistica saranno protagonisti di una serata imperdibile.

Organizzato dalla Società Cooperativa “Musica per Varese” che gestisce il Civico Liceo Musicale “R. Malipiero” di Varese vedrà come protagonisti della serata l’Orchestra del Civico Liceo Musicale e il Coro da camera “Nova Vox”, l’evento vede la direzione dei Maestri Carlo De Martini e Gabriele Conti e il supporto nella preparazione della sezione fiati del M° Gianmarco Canato. I brani in scaletta includono:

Ouverture in si minore BWV 1067 con Lara Pastore al flauto e l’accompagnamento della Classe di Flauto del M° Barbara Tartari.

Concerto per due violini in re minore BWV 1043 , eseguito da Stefano Trotta e Carlo De Martini ai violini principali.

Estratti dalla celebre “Messa in si minore” BWV 232 , con l’intensità del Kyrie.

L’ingresso è libero, rendendo accessibile a tutti questa preziosa occasione di celebrare la musica immortale di Bach. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero” attraverso telefono, email o visitando il loro sito web.