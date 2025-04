Varese, jazz e sperimentazione al Carrozze Hub con il trio “Open Lands”

Il progetto, dal titolo “More Than Three”, si inserisce all’interno della rassegna musicale sostenuta da Carrozze Hub in collaborazione con gli Amici del Jazz Club Varese – Renato Bertossi

Una serata dedicata alla grande musica jazz quella in programma venerdì 11 aprile alle ore 21.00 presso il Carrozze Hub di Varese, in via Albani 91. Protagonista del concerto il trio “Open Lands”, formato da Armando Calabrese al pianoforte, Valerio Della Fonte al contrabbasso e Marco Zanoli alla batteria.

Il progetto, dal titolo “More Than Three”, si inserisce all’interno della rassegna musicale sostenuta da Carrozze Hub in collaborazione con gli Amici del Jazz Club Varese – Renato Bertossi. Un appuntamento gratuito, ma a prenotazione obbligatoria, che si propone di esplorare le contaminazioni del jazz contemporaneo, in un equilibrio tra improvvisazione, struttura e libertà espressiva.

“Open Lands” è un progetto che riflette sul concetto di apertura: apertura stilistica, geografica e creativa. I tre musicisti, attivi sulla scena nazionale e internazionale, si muovono in territori sonori dove il dialogo tra strumenti è protagonista assoluto.

Il concerto è promosso da Gulliver – Carrozze Hub, centro culturale dedicato all’inclusione e alla creatività, che si conferma sempre più come uno spazio aperto alla musica dal vivo e all’incontro tra linguaggi artistici.