Via libera alle variazioni di bilancio: la Provincia investe su sicurezza stradale, scuole e lavoro

Il Consiglio provinciale ha approvato una variazione al bilancio di previsione 2025-2027, con l’obiettivo di finanziare interventi in settori strategici per il territorio, con 11 voti favorevoli e 5 astenuti.

Il rendiconto dell’esercizio 2024 si è chiuso con un risultato di amministrazione positivo che ha visto tutti i principali equilibri economico finanziari rispettati, si certifica dunque che l’ente è stabile e solido con un avanzo libero di amministrazione di oltre 5.200.000 euro ed un avanzo destinato agli investimenti di 1.921.974 euro.

Con questa variazione viene applicato, per un importo di circa 10 milioni di euro, avanzo vincolato per l’adeguamento e manutenzione dei ponti, per la viabilità e per il patrimonio scolastico nonché avanzo destinato agli investimenti nel seguente modo:

– 1.384.000 di euro per il Centro per l’Impiego di Varese;

– 437.000 di euro per le manutenzioni straordinarie di edifici scolastici;

– 60.000 di euro per la passerella ciclopedonale a Porto Valtravaglia.

La variazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per consentire l’avvio tempestivo delle attività.