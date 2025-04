Villa Mirabello celebra l’80° anniversario della Liberazione con una mostra dell’ANPI Varese

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, la sezione “Claudio Macchi” dell’ANPI di Varese promuove una mostra commemorativa che si terrà nella suggestiva sala del Lucernario di Villa Mirabello, nel cuore dei Giardini Estensi, dal 18 aprile alle ore 11.00 fino al 4 maggio.

L’iniziativa si inserisce nel ricco calendario di eventi previsti sul territorio per celebrare l’importante ricorrenza del 25 aprile, e rappresenta un’occasione preziosa per riscoprire e riflettere sulla memoria della Resistenza varesina e sul percorso che portò alla liberazione dell’Italia dal nazifascismo nel 1945.

La mostra si articola in una ventina di pannelli espositivi, frutto di un accurato lavoro di ricerca storica condotto dall’ANPI, che ha attinto a fonti primarie di grande valore documentale provenienti dall’Archivio di Stato e dall’Archivio Storico del Comune di Varese. I materiali selezionati offrono al pubblico uno spaccato autentico e coinvolgente della vita civile, politica e militare nella Varese degli anni ‘40, attraverso testimonianze, fotografie, atti ufficiali e documenti originali dell’epoca.

Il percorso espositivo è pensato non solo per commemorare, ma anche per educare le nuove generazioni al valore della democrazia e della partecipazione civile, temi che hanno animato la lotta partigiana e che restano oggi fondamentali per la vita del Paese. In tal senso, la mostra si rivolge a un ampio pubblico, con particolare attenzione al mondo scolastico, che potrà trarre importanti spunti di approfondimento storico e civico.

L’inaugurazione, prevista per la mattinata del 18 aprile alle ore 11.00, sarà accompagnata da un momento istituzionale e commemorativo, aperto alla cittadinanza e con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali, delle associazioni partigiane e del mondo della cultura.

Con questa esposizione, l’ANPI di Varese rinnova il proprio impegno nel mantenere viva la memoria della Resistenza, contribuendo alla costruzione di una coscienza collettiva consapevole e antifascista, nel solco di un’eredità storica che continua a parlare al presente e al futuro. La mostra sarà visitabile gratuitamente per tutta la durata dell’allestimento.