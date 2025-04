Villa Panza inaugura “Un altro sguardo”: la collezione di Gemma De Angelis Testa si svela a Varese

Si è inaugurata oggi, giovedì 10 aprile 2025, negli spazi di Villa e Collezione Panza la mostra “Un altro sguardo. Opere dalla Collezione Gemma De Angelis Testa”, progetto espositivo a cura di Gabriella Belli, Gemma De Angelis Testa e Marta Spanevello, visitabile fino al 12 ottobre 2025.

Galleria fotografica A Villa Panza “un altro sguardo” 4 di 18

La mostra, promossa dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, segna l’apertura di un ciclo dedicato al collezionismo come chiave di lettura del presente e strumento di educazione culturale. Il progetto nasce con l’obiettivo di affiancare alla visione spirituale di Giuseppe Panza di Biumo, il collezionista che ha dato vita alla celebre raccolta permanente della Villa, nuovi modi di concepire e vivere la pratica del collezionare.

Una collezione come specchio del tempo

Gemma De Angelis Testa, fondatrice dell’Associazione ACACIA, porta a Varese una selezione di 39 opere della collezione privata che ha cominciato insieme a suo marito, il celebre pubblicitario e artista Armando Testa e poi proseguita dopo la sua morte, alcune mai esposte prima, tra cui lavori di Cy Twombly, Ai Weiwei, Cecily Brown, Marina Abramović, Andres Serrano, Shirin Neshat, William Kentridge, Bill Viola e molti altri.

La sua raccolta, come lei stessa ha raccontato: «È frutto di un lungo cammino interiore, iniziato negli anni Novanta dopo la scomparsa di mio marito. In molti pensavano che dopo la sua morte avrei smesso di collezionare. Ma chi è collezionista lo è per sempre, e io e Armando lo eravamo». Così l’arte si è fatta rifugio, strumento di indagine e dialogo con il mondo. Il percorso espositivo riflette questa vocazione: undici sezioni tematiche affrontano, tra gli altri, il tema dell’identità femminile, della memoria, della censura, della migrazione e del sublime, comprendendo non solo opere dei già citati artisti, tra i più famosi degli ultimi decenni, ma anche dello stesso Testa, tra i quali anche il manifesto realizzato in occasione del referendum sul divorzio.

Un dialogo tra visioni

L’accostamento tra la collezione Panza e quella di Gemma Testa non mira al confronto tra due personalità, ma piuttosto tra due sguardi diversi e complementari sull’arte contemporanea. Da un lato la ricerca introspettiva e spirituale di Panza; dall’altro l’attenzione di Testa verso le dinamiche del presente, i diritti civili e la condizione dell’essere umano in un mondo in continua trasformazione.

«Un altro sguardo non vuole solo esporre, ma anche interrogare – Ha spiegato Gabriella Belli – È un invito a guardare oltre la superficie, a lasciarsi toccare dal pensiero critico e dalla sensibilità che ogni opera racchiude».

Percorsi educativi e catalogo

Accanto all’esposizione, il FAI propone un ricco programma didattico: dai laboratori per bambini Panza Kids, fino agli approfondimenti per le scuole secondarie, con percorsi su identità, memoria e libertà di espressione. In occasione della mostra sarà disponibile anche un catalogo bilingue, edito da Mousse Publishing, con saggi di Gabriella Belli, Marta Spanevello, Gemma De Angelis Testa e Elisabetta Barisoni.

Informazioni utili

La mostra, che si sviluppa al primo piano della villa e nelle scuderie in una splendida fusione con le opere della permanente, è aperta dal martedì alla domenica, dalle ore 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.15).

Il biglietto intero costa 15 euro, con riduzioni per studenti, famiglie e iscritti FAI. L’evento gode del patrocinio di Regione Lombardia, in collaborazione con il Comune di Varese e con il sostegno di Ferrarelle, Pirelli e BRT.

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

www.villapanza.it

www.fondoambiente.it