Visita a Varese dell’Ammiraglio Pellizzari: celebrato il 160° anniversario del Corpo delle Capitanerie di porto

Venerdì 18 aprile, il salone di rappresentanza della Prefettura di Varese ha ospitato un momento istituzionale di particolare rilievo: il Prefetto Salvatore Pasquariello ha accolto il Direttore Marittimo della Liguria e Comandante della Capitaneria di porto di Genova, Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Piero Pellizzari, in visita ufficiale nella città.

Durante l’incontro, l’Ammiraglio Pellizzari ha consegnato, a nome del Comandante Generale Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Nicola Carlone, una copia del calendario storico 2025 realizzato in occasione del 160° anniversario della fondazione del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.

Il calendario è frutto della collaborazione con l’artista Leonardo Petrucci, che ha saputo unire pittura e intelligenza artificiale in dodici tavole evocative, ognuna dedicata a un momento chiave della storia marittima italiana, strettamente intrecciata con la storia nazionale. Tra le tappe illustrate, spiccano:

Gennaio 2025 (1865): nasce ufficialmente il Corpo delle Capitanerie di porto, con la firma del decreto da parte di Re Vittorio Emanuele II a Firenze, allora capitale del Regno d’Italia;

Agosto 2025 (1989): viene istituita la Guardia Costiera, nuova articolazione operativa per soccorsi in mare;

Settembre 2025 (1994): nasce il Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo, in attuazione della Convenzione di Amburgo del 1979;

Novembre 2025 (2016): l’Unicef conferisce al Corpo il titolo di Goodwill Ambassador, per l’impegno nella salvaguardia della vita dei bambini durante le operazioni di soccorso nel Mediterraneo centrale.

Il Prefetto Pasquariello ha espresso il proprio apprezzamento per il dono, sottolineando come le immagini abbiano saputo restituire con efficacia il cammino del Corpo delle Capitanerie, oggi punto di riferimento per la sicurezza marittima, la tutela ambientale e la salvaguardia della vita in mare.

Durante la visita, l’Ammiraglio Pellizzari ha inoltre annunciato la conclusione del suo mandato per raggiunti limiti d’età. La cerimonia di insediamento del nuovo comandante è prevista per il 28 aprile 2025 a Genova: sarà il Contrammiraglio Antonio Ranieri, attualmente Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale dello Stretto di Messina, a succedergli al vertice della Capitaneria di porto di Genova.

L’incontro a Varese ha rappresentato non solo un gesto di cortesia istituzionale, ma anche un simbolico omaggio alla lunga tradizione del Corpo e al suo impegno quotidiano, in mare e a terra, al servizio della collettività.