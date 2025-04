Vita oltre la Terra? A Tradate una serata dedicata ai misteri dei pianeti extrasolari

Dopo aver fatto il giro del mondo, la notizia della scoperta di molecole biologiche sull’esopianeta K2-18b ha acceso i riflettori della scienza e della curiosità pubblica. Il Gruppo Astronomico Tradatese (GAT) ha colto l’occasione per organizzare una serata di approfondimento imperdibile: lunedì 28 aprile alle ore 21, al Cine Grassi di Tradate, il dott. Cesare Guaita, presidente del GAT, terrà una conferenza dal titolo “Sistemi planetari extrasolari”.

Protagonista della serata sarà proprio K2-18b, un pianeta situato nella fascia abitabile di una nana rossa nella costellazione del Leone, a 120 anni luce dalla Terra. Con una dimensione 2,5 volte superiore al nostro pianeta e una densità di 3,3 g/cm³, K2-18b potrebbe essere interamente coperto da oceani di acqua liquida. Le osservazioni condotte con il telescopio spaziale JWST hanno rilevato nell’atmosfera tracce di dimetil-solfuro, un composto che sulla Terra è prodotto da organismi marini. Indizi, dunque, di una possibile vita microbica aliena.

Ma K2-18b non è solo: fa parte di un sistema planetario con almeno altri uno o due pianeti. Un fenomeno comune, se si considera che a inizio 2025 erano stati confermati 5856 pianeti extrasolari distribuiti in quasi 1000 sistemi.

Nel corso dell’incontro verranno illustrati i casi più sorprendenti, come il sistema Kepler-90, con ben 8 pianeti (tre in fascia abitabile), o i cosiddetti pianeti circum-binari, che orbitano attorno a due stelle, come nel sistema di Kepler-47. Realtà che sembravano fantascienza, ma che oggi sono oggetto di studio concreto.

Una serata tra scienza e meraviglia, per esplorare i confini del cosmo e della possibilità che non siamo soli.