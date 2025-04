Vittoria di misura per la Varesina che continua a sperare nei playoff, a Vigasio finisce 2-1

La Varesina ha ottenuto una preziosa vittoria in chiave playoff grazie al 2-1 ottenuto sul campo del Vigasio. Le Fenici sono partite fortissimo e già al 14’ sono passate in vantaggio grazie al ventiquattresimo gol in campionato di Marco Bertoli, bravissimo a sfruttare un gran traversone di Sassi. Il raddoppio è arrivato al 26’ e a timbrare il cartellino è stato Samuele Rosa che ha concluso una splendida combinazione con Guidetti e Gasparri. Nel secondo tempo i biancocelesti hanno accorciato le distanze al 24’ con il gol di Fanini per il definitivo 2-1. Questi 3 punti hanno permesso alla Varesina di rientrare tra le prime cinque in attesa della sfida tra Crema e Desenzano che si disputerà domani. In cima alla classifica ha vinto ancora l’Ospitaletto che ha approfittato della sconfitta della Folgore Caratese sul campo del Club Milano. Ora gli Orange sono a +5 sul secondo posto occupato adesso da Pro Palazzolo e Casatese Merate. Quest’ultima sarà ospite il prossimo giovedì a Venegono Superiore, con la squadra di mister Marco Spilli che in caso di vittoria scavalcherebbe proprio la squadra lecchese.

Fischio d’inizio

Il Vigasio inizia con un 3-4-2-1 con Businarolo tra i pali, in difesa ci sono, Mboup, Frison e Cinel, in mezzo al campo ci sono il capitano Daniele Casella e Mozzo, con Rao e Novelli sulle fasce, a sostegno di Orfeini ci sono Hoxha e Fanini. Risponde con un modulo speculare mister Marco Spilli con Sorrentino tra i pali, i tre di difesa sono Pirola, Caverzasi e Cosentino, in mezzo i mediani sono Rosa e Guidetti con Gianola e Sacco sulle corsie laterali, sulla trequarti agiscono Gasparri e Sassi, alle spalle di Bertoli. Il direttore di gara è il signor Francesco Gallo di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Orazio Nicodemo da Sapri e da Alessio Mulassano di Cuneo.

Primo tempo

Dopo un inizio con poche emozioni, al 14’ a passare in vantaggio è la Varesina: Sassi riceve un pallone sulla fascia destra, si accentra e col sinistro mette il pallone sul secondo palo, dove c’è Bertoli che prima stoppa con il petto, poi calcia con il destro e trafigge Businarolo. Dopo tre minuti si fa vedere in avanti il Vigasio con Cinel che dalla fascia sinistra mette un traversone preciso per la testa di Orfeini che manda il pallone alto di poco sopra alla traversa. Dall’altra parte Bertoli serve Gasparri in area che calcia col mancino, ma il portiere ospite esce tempestivamente ed evita il raddoppio. Al 26’ la squadra di mister Marco Spilli trova anche il raddoppio con una bellissima combinazione: Guidetti conquista palla su un rinvio errato di Businarolo e apre a sinistra per Gasparri che con un tocco di prima premia l’inserimento di Rosa, il quale si ritrova solo davanti al portiere e non sbaglia. I padroni di casa provano a reagire e creano due pericoli con Mboup, che prima calcia alto su azione d’angolo e poi calcia alto dal limite. La prima frazione di gioco si chiude senza minuti di recupero con la Varesina in vantaggio per 2-0.

Secondo tempo

I padroni di casa partono forte in avvio di ripresa per cercare di riaprire la partite e vanno vicini al gol con Mboup che calcia alto da posizione favorevolissima e al 10’, quando Novelli dalla destra mette un traversone per Fanelli che colpisce di testa, con il pallone che scavalca Sorrentino e Gianola salva praticamente sulla linea. Al 22’ Novelli riceve dopo un colpo di testa di Vetere e da buona posizione, leggermente defilata sulla destra, calcia sull’esterno della rete. Al 24’ il Vigasio accorcia le distanze con Fanini che riceve in area da Amoh e da posizione ravvicinata calcia, con la sfera che varca la linea di porta per l’1-2. I biancocelesti si rendono pericolosi al 38’ con un colpo di testa del solito Fanini, bloccato da Sorrentino. Al 44’ c’è un’altra occasione per la formazione veronese su un’azi0one da calcio di punizione, con la palla che subisce una serie di deviazioni nel cuore dell’area di rigore, che per poco non favoriscono il tap-in di Frison, anticipato provvidenzialmente da Sorrentino. Al primo minuto di recupero c’è doppia opportunità per le Fenici in contropiede, con Sassi che calcia di sinistro e Businarolo respinge sui piedi di Guidetti, che dal limite dell’area calcia alto. Al termine dei 5 minuti di recupero si chiude l’incontro con la Varesina che espugna lo stadio “Umberto Capone” di Vigasio per 2-1.

VIGASIO – VARESINA 1-2 (0-2)

Marcatori: 14’ pt Bertoli, 26’ pt Rosa, 24’ st Fanini

Vigasio (3-4-2-1): Businarolo; Mboup, Frison, Cinel (29’ st Boni); Novelli, Mozzo (45’+2’ st Capellari), Casella, Rao (1’ st Amoh); Fanini, Hoxha (18’ st Vetere); Orfeini. A disp.: Lorenzini, Bounafaa, Tosi, De Luca, Saraniero. All.: Michele Florindo.

Varesina (3-4-2-1): Sorrentino; Pirola, Caverzasi (16’ st Coghetto), Cosentino (40’ st Ghioldi); Gianola, Guidetti, Rosa, Sacco; Sassi (45’+4’ st Tonella), Gasparri (30’ st Mauri); Bertoli (16’ st Guri). A disp.: Chironi, Macchi, Guffanti. All.: Marco Spilli.

Arbitro: Francesco Gallo di Bologna (Nicodemo e Mulassano)

Angoli: 5-0. Ammoniti: Pirola e Sorrentino (VA), Orfeini e Novelli (VI). Recupero: 0’+5’