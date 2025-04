“Voci Ribelli”: a Gallarate storie di donne e di jazz nella lotta antifascista

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione d’Italia, il Melo di Gallarate ospita un appuntamento speciale che unisce memoria, musica e impegno civile. Alla vigilia del corteo della Liberazione, giovedì 24 aprile alle ore 21.00 alla Sala Planet Soul (via Magenta 3) si terrà il concerto “Voci Ribelli”, un viaggio tra storie di donne e di jazz nella Resistenza.

La serata vedrà protagoniste la pianista Eugenia Canale e la cantante Sara Cicienia, che accompagneranno il pubblico attraverso un repertorio musicale capace di evocare il coraggio, la determinazione e l’energia delle donne che hanno contribuito alla lotta antifascista, spesso in modo silenzioso, ma decisivo. Il jazz, linguaggio musicale libero per eccellenza, condannato dal regime come “musica negroide” e “degenerata, diventa in questo contesto strumento narrativo e testimonianza di resistenza.

L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto “Bel come ‘n pomm”, promosso da U.D.M. (Uomini e Donne del Melo) e sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, con il patrocinio dell’Anpi – Sezione di Gallarate, e del Varese Forum Provinciale per l’80° della Liberazione.

L’ingresso è libero, e rappresenta un’occasione preziosa per riflettere, attraverso l’arte e la cultura, sul significato profondo della libertà e sulla necessità di coltivare la memoria storica, soprattutto in tempi in cui il valore della democrazia richiede costante attenzione e partecipazione.

Per informazioni: Il Melo Tel. 0331.708.224 ; udm@melo.it ; www.melo.it