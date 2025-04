Weekend di riposo per gli Skorpions, poi due gare da non sbagliare

La vittoria in casa dei Pirates (leggi qui) ha tenuto vive le speranze playoff per gli Skorpions Varese, che però non possono permettersi di sbagliare in questo finale di stagione regolare. Dopo la sosta per la Pasqua i ragazzi di coach Billy Volek affronteranno un altro fine settimana di riposo prima di affrontare due gare dall’importanza vitale per la stagione. (Foto Cinzia Roganti)

E in particolare sarà fondamentale quella di sabato 3 maggio quando arriveranno al cospetto degli Skorpions i Giaguari Torino, capaci all’andata di infliggere una severa lezione ai varesini. Questa volta McClure e compagni dovranno riprendersi la rivincita perché tanto delle ambizioni playoff passerà da questa sfida.

Gli Skorpions avranno poi un altro turno casalingo la settimana successiva, sabato 10 maggio, contro i Pirates Albisola. Sarà il penultimo impegno della stagione regolare per i grigiorossi, che dopo una ulteriore sosta del 17 -18 maggio concluderanno la stagione il 25 maggio ancora in casa contro i Marines Lazio.