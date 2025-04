Woodoo Fest, un’edizione speciale: 10 anni di musica, natura e scoperta

Woodoo Fest compie dieci anni e torna con un’edizione che promette di essere ancora più intensa, coinvolgente e ricca di sorprese. Dal 26 al 29 giugno 2025, il bosco di Cassano Magnago si trasformerà nuovamente in un palcoscenico naturale dove musica, arte e condivisione daranno vita a un’esperienza unica.

Da una piccola realtà indipendente a un punto di riferimento per la scena musicale italiana, Woodoo Fest ha saputo conquistare negli anni il cuore di migliaia di spettatori, grazie alla sua capacità di anticipare le tendenze e offrire un ambiente immersivo che va oltre il semplice concerto. Un festival curato nei minimi dettagli, dove la musica incontra la magia della natura.

UN FESTIVAL CHE ANTICIPA IL FUTURO DELLA MUSICA ITALIANA

Woodoo Fest è da sempre un terreno dove sbocciano nuove voci destinate a lasciare il segno nella musica italiana. Artisti come Salmo (che suonò nel 2017 prima di arrivare a San Siro), i Coma Cose, oggi presenza fissa nelle radio italiane, Massimo Pericolo e lo stesso Lucio Corsi, che dopo aver calcato il nostro palco è atterrato come un alieno su quello dell’Ariston a Sanremo, sono solo alcuni degli esempi di come il festival abbia saputo intercettare talenti prima che diventassero fenomeni nazionali.

Ma Woodoo Fest non è solo scouting: negli anni, il festival ha ospitato anche grandi nomi già affermati, creando una miscela perfetta tra nuove promesse e certezze della scena musicale italiana. Anche per il 2025, la programmazione seguirà questa filosofia, con una line-up che verrà svelata nelle prossime settimane e che includerà sia ritorni attesi che nuove scoperte.

UN’ESPERIENZA TOTALE: MUSICA, NATURA E CAMPING

Ciò che rende davvero unico Woodoo Fest è la sua location: un bosco che diventa teatro di concerti, DJ set, performance immersive e installazioni artistiche. Un luogo dove il pubblico può vivere il festival a 360 gradi, dalla mattina alla notte, immerso in un’atmosfera magica e coinvolgente.

Per chi vuole godersi appieno l’esperienza, il camping sarà ancora più accogliente e attrezzato, offrendo agli ospiti non solo un posto dove dormire, ma anche una serie di attività pensate per chi sceglie di vivere il festival dalla prima all’ultima nota.

NUOVE DATE, STESSA ANIMA

Dopo anni di edizioni a luglio, il Woodoo Fest 2025 si terrà dal 26 al 29 giugno, un cambiamento che renderà l’esperienza ancora più piacevole, celebrando l’inizio dell’estate con quattro giorni di musica e condivisione.

BIGLIETTI GIÀ DISPONIBILI

Gli abbonamenti per l’intero festival sono già acquistabili a un prezzo speciale. Il pubblico di Woodoo Fest sa che ogni edizione è un viaggio da non perdere, e molti hanno già scelto di fidarsi, assicurandosi il proprio posto prima ancora dell’annuncio degli artisti.

Biglietti disponibili su Dice: https://link.dice.fm/cfc7dd04b882