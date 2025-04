Workshop gratuito di Kamishibai e Binomio Fantastico: ultimi posti disponibili al Chiostro di Voltorre

Al Chiostro di Voltorre, nel mese di maggio, prende vita una straordinaria occasione creativa con il Workshop Kamishibai e Binomio Fantastico, articolato su tre giornate: sabato 3, 10 e 17 maggio 2025. L’iniziativa, interamente gratuita, è aperta a tutti coloro che desiderano esplorare il mondo della narrazione visiva e inventare una storia unica.

Sono rimasti ancora tre posti disponibili: un’opportunità da non perdere per chi desidera partecipare a questo speciale laboratorio.

Il workshop partirà dall’idea del “Binomio Fantastico”, un concetto ispirato dall’opera di Gianni Rodari, per poi proseguire con la costruzione manuale di un “Butai”, il tradizionale teatrino giapponese utilizzato per raccontare storie attraverso immagini. I partecipanti riceveranno il binomio direttamente dal Museo Rodari di Omegna, che offrirà lo spunto creativo per la realizzazione delle narrazioni.

Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 2 maggio 2025. Per partecipare è necessario inviare una mail a chiccocolombo@gmail.com.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente il numero di telefono 393 33 15 016.

L’organizzazione invita gli interessati ad affrettarsi, considerando il numero limitato di posti disponibili, per vivere un’esperienza formativa e divertente all’insegna della fantasia e della creatività.