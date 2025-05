Ultimi giorni per visitare “Mocha Mousse Color of the year 2025”

Ultimi giorni per visitare la mostra “Mocha Mousse Color of the year 2025”, organizzata dell’Associazione Liberi Artisti di Varese presso il Chiostro di Voltorre, che tanto interesse ha suscitato tra i numerosi visitatori. Una tonalità morbida, elegante ispirata alla terra, eletta colore dell’anno dal Pantone Color Institute. Ultimo giorno di esposizione domenica 11 maggio.

Dopo l’inaugurazione dello scorso 11 aprile, giovedì 1 maggio hanno aperto al pubblico le mostre personali di Anna Bernasconi, Enrico Brunella, Sandra Gargowtsch, Luisa Garzonio, Sara Gorlini, Marco Saporiti, Paola Zarini e dell’Associazione ABACO. Nell’occasione è stata ricordata la figura della poetessa Ampelia Mariani con puntuali interventi di Roberta Lentà, Federica Lucchini e Romano Oldrini.

L’attrice Betty Colombo ha letto alcune poesie della scrittrice, intervallate da brani musicali eseguiti dalla flautista Marta Rovera e dal chitarrista Andrea Abbate del Corpo Musicale Santa Cecilia di Gavirate.

Il sindaco Massimo Parola ha illustrato il programma culturale del chiostro, mentre il presidente dell’Associazione Liberi Artisti Daniele Garzonio ha ringraziato le autorità presenti, i relatori, i musicisti, gli artisti e tutti gli intervenuti. È stato stampato un catalogo di 168 pagine con testi di A. Gomiero, D. Garzonio, F. Adragna, F. Lucchini, R. Lentà, G. La Rosa, con la riproduzione di tutte le opere esposte.

Artisti espositori: Adragna Francesco – Barioni Gabriella – Battimiello Mario – Bernasconi Anna – Bossi Marialuisa – Brunella Enrico – Buda Francesco -Campagna Ignazio – Cornacchia Irene – Corti Emilio – Cucci Francesco – Dusi Mario – Facchinetti Gilberto – Gargowitsch Sandra – Garzonio Daniele – Garzonio Luisa – Gorlini Sara – Hodinova’ Eva – La Rosa Giovanni – Luini Renzo – Missoni Luca – Quattrini Antonio – Radici Daniela – Saporiti Marco – Stevenazzi Rosaria- Trento Franco.

Informazioni utili:

Mocha Mousse Color of the year 2025

Voltorre, Chiostro benedettino.

19 aprile / 11 maggio 2025.

Orari di visita: Sabato / Domenica e Festivi, ore 10,30/12,30 – 15,30/18,30.

Ingresso libero.