PiùGallarate: “La nostra città contro ogni estremismo, bisogna intervenire”

«Gallarate non può e non deve essere accostata a ideologie razziste o identitarie. Gallarate è accogliente e contraria a ogni estremismo».

Lo dice Sonia Serati, di PiùGallarate, che insieme a PiùEuropa e Azione Lombardia interviene dopo la notizia che il summit della destra per le deportazioni su base etnica si potrebbe tenere a Gallarate.

«Occorre intervenire in modo deciso sulla vicenda» dice Serati, che chiede anche all’amministrazione di esprimersi per «tutelare l’immagine della città e per prevenire eventuali problemi di ordine pubblico».

Fin qui il sindaco si è attenuto al silenzio (ricondotto ad esigenze di ordine pubblico), ma ci sono anche forze di maggioranza che si sono invece espresse dicendosi preoccupate non dal convegno razzista – pur esprimendo distanza da quelle posizioni – ma dalle contestazioni.

Diversa era stata la presa di posizione a Busto Arsizio – indicata come prima ipotesi di sede – dove anche il sindaco di Fratelli d’Italia si era detto preoccupato e si era espresso in modo critico e fermo l’ex sindaco forzista Gianluigi Farioli.

«Invito l’Amministrazione gallaratese ad agire con la massima trasparenza e determinazione, prendendo le distanze in modo netto da organizzazioni che propugnano messaggi razzisti o antidemocratici» continua Serati. «La città deve dare un segnale forte di rifiuto rispetto a qualsiasi tentativo di strumentalizzazione ideologica che possa alimentare divisioni, paura e odio».

Di seguito il comunicato completo:

Chiediamo chiarezza sul Remigration Summit: “La città non può essere associata a ideologie razziste”

Dobbiamo alzare le antenne anche a Gallarate sul controverso Remigration Summit, l’inquietante iniziativa che, secondo quanto riportato da alcune fonti di stampa, sarebbe in fase di organizzazione nella città di Gallarate. Il summit, che promuoverebbe la remigrazione forzata di cittadini stranieri – anche regolari – sulla base di presunti “valori etnici”, ha suscitato forti preoccupazioni anche fuori dalla città.

Occorre intervenire in modo deciso sulla vicenda, per questo abbiamo depositato un’interrogazione all’Amministrazione del sindaco Andrea Cassani (Lega Salvini) per fare luce sulla possibile organizzazione dell’evento sul territorio gallaratese. Chiediamo se il Comune sia a conoscenza di eventuali arrivi in città da parte di partecipanti al summit e se siano già state individuate strutture ricettive nel territorio gallaratese per ospitare l’incontro. L’allarme nasce anche dal fatto che la stampa riporta che la fase organizzativa sia ormai conclusa e il summit degli aderenti alla piattaforma politica che dice di voler “restituire l’Europa ai suoi valori etnici tramite la remigrazione forzata di stranieri, regolari e non, non bianchi” si voglia svolgere presso un teatro cittadino.

Per questo chiediamo al sindaco e alla giunta quali azioni siano state messe in atto o si intendano intraprendere per tutelare l’immagine della città e per prevenire eventuali problemi di ordine pubblico e se ci sia l’intenzione di acconsentire tale raduno. Setoliniamo con forza che Gallarate non può e non deve essere accostata a ideologie razziste o identitarie, ribadendo l’importanza dei valori democratici, europeisti e inclusivi che da sempre contraddistinguono la comunità cittadina. Gallarate è accogliente e contraria a ogni estremismo.

La nostra città ha una storia e un’identità profondamente radicate nella cultura liberale e democratica. Non possiamo permettere che Gallarate venga anche solo sfiorata da iniziative che fanno riferimento a teorie discriminatorie, che rischiano di compromettere l’immagine della nostra comunità e creare tensioni sociali. È una questione di responsabilità istituzionale. Invito l’Amministrazione gallaratese ad agire con la massima trasparenza e determinazione, prendendo le distanze in modo netto da organizzazioni che propugnano messaggi razzisti o antidemocratici. La città deve dare un segnale forte di rifiuto rispetto a qualsiasi tentativo di strumentalizzazione ideologica che possa alimentare divisioni, paura e odio.

Sia la lista civica +Gallarate, sia Azione Lombardia e il segretario provinciale Franco Binaghi, sia Matteo Intermite con +Europa, auspicano che le voci sull’organizzazione del Remigration Summit si rivelino infondate.

Spero di ricevere risposte chiare e tempestive. La politica non può restare in silenzio davanti a temi così delicati e Gallarate deve rimanere un esempio di città moderna, aperta e contraria a ogni forma di odio o intolleranza. In un contesto politico in cui le sensibilità sul tema dell’immigrazione sono spesso strumentalizzate, la nostra voce liberale è responsabile della difesa dei valori costituzionali e della dignità della comunità gallaratese, così come anche il consigliere Farioli di Busto Arsizio ha ripetuto in questi giorni sul tema nella città di Busto Arsizio. Sonia Serati