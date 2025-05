24 ore di fumetti, creatività e incontri: la Biblioteca di Varese diventa un laboratorio di narrazione illustrata

Per la prima volta la Biblioteca Civica di Varese ospiterà una 24 ore dedicata al fumetto, una vera e propria maratona creativa che celebra il fumetto come arte collettiva e multidisciplinare. L’evento, organizzato in collaborazione con Totem e nell’ambito del progetto BiblioHub, si svolgerà tra venerdì 23 e sabato 24 maggio, coinvolgendo illustratori, autori, lettori e curiosi in un programma ricco di appuntamenti aperti a tutte le età.

Al centro dell’iniziativa, la “Challenge del fumetto”: una sfida ininterrotta di 24 ore in cui quattordici giovani fumettisti selezionati tramite bando dovranno ideare e disegnare una storia partendo da un tema comune, con elementi narrativi sorteggiati all’inizio. I partecipanti lavoreranno giorno e notte, affiancati da tutor esperti, in postazioni attrezzate, fino alla premiazione finale di sabato pomeriggio.

«Un progetto dedicato al fumetto, che è a tutti gli effetti una forma letteraria illustrata – ha dichiarato l’assessore Enzo Laforgia in conferenza stampa –. La Biblioteca si conferma uno spazio vitale di scambio culturale, capace di accogliere giovani e adulti, e di parlare molteplici linguaggi».

Un programma per tutti, tra laboratori, incontri e performance

La 24 ore del fumetto non è solo una sfida per aspiranti autori, ma un’occasione di avvicinamento al linguaggio del fumetto anche per il grande pubblico. Il programma della due giorni propone incontri con autori, laboratori creativi, performance dal vivo e momenti di partecipazione attiva.

Venerdì 23 maggio

Ore 15:30 – Sala Morselli: Che cos’è un fumetto? con Lara Bartoli, un incontro di alfabetizzazione rivolto a genitori e insegnanti. In contemporanea, laboratorio di fumetti pop-up per bambini a cura di Sandra Doveri.

Ore 17:30: incontro con Gianfranco Florio, disegnatore per Disney, Panini e Dark Horse, che concluderà con una performance di disegno live.

Ore 19:00: dialogo tra Adriano Barone e Luca Blengino, autori della serie Audible Effetto Eco, condotto da Lara Bartoli. Si parlerà di narrazione tra fumetto, audiovisivo e letteratura.

Ore 21:00: La sindrome di Leonardo, performance a due mani con Maurizio Rosenzweig, autore dell’omonima graphic novel edita da Feltrinelli.

Durante tutta la giornata sarà attiva Fumetto situazionista, un’iniziativa partecipativa dove ogni visitatore potrà completare una tavola incompleta e contribuire a un racconto collettivo.

Evento speciale in collaborazione con Crazy Comics Varese: Antonio Serra, sceneggiatore Bonelli e creatore di Nathan Never, sarà protagonista di una sessione interattiva in cui suggerirà il fumetto perfetto per ogni lettore.

Sabato 24 maggio:

Ore 14:00: premiazione dei vincitori della Challenge del fumetto.

Ore 15:00: Star Wars – Disegnare e colorare in una galassia lontana lontana, laboratorio immersivo con Mario del Pennino (disegni), Nicola Righi (colori) e Andrea Gatta (storytelling dal vivo).

Ore 18:00: chiusura della 24 ore con un’esperienza innovativa: esplorare un fumetto in realtà virtuale, grazie a visori e tecnologia immersiva guidata da esperti informatici e scientifici.

Info e prenotazioni

Tutti gli eventi sono gratuiti ma con prenotazione obbligatoria al link: https://www.eventbrite.it/cc/la-24-ore-del-fumetto-4249653

Per ulteriori informazioni: bibliohub@comune.varese.it +39 0332 255273