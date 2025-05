A Besozzo concerto di musica classico per sostenere la Fondazione Piatti nel XV della nascita

Venerdì 16 maggio alle ore 21.00 presso il Teatro Duse di Besozzo, si terrà un concerto di beneficenza a favore della Fondazione Renato Piatti che, quest’anno, celebra il 25simo dalla fondazione.

Il concerto prevede l’esecuzione di brani di diversi autori di musica classica J. B. Lully Marche pour la Cérémonie des Turcs – H. Purcell Rondeau

– A. Vivaldi Concerto per la Santissima Assunzione di Maria Vergine: Largo violino: Giorgio Molteni

– A. Vivaldi Concerto per flauto e Orchestra “il Cardellino” – Larghetto Cantabile – Allegro flauto: Sofia Panzeri – A. Vivaldi Nulla in Mundo Pax Sincera soprano: Donatella Colletti

– J. Sibelius Andante Festivo op. 117° – W. A. Mozart Don Giovanni: aria “Dalla sua pace” – tenore: Diego Chacon

– L. Minniti Neve al Sole E. Morricone C’era una volta il west soprano: Donatella Colletti.

La fondazione Piatti è una struttura socio-sanitaria che rivolge i suoi servizi a persone con disabilità di età superiore a 18 anni con gradi diversi di fragilità. Si tratta di una struttura accogliente, dove gli ospiti hanno la garanzia di essere riconosciuti e apprezzati come persone. Al suo interno offre percorsi riabilitativi e assistenziali personalizzati perseguendo gli obbiettivi di miglioramento della qualità della vita della persona e della sua famiglia. Fondamentale rilevanza riveste il territorio con cui sono attive varie collaborazioni finalizzate all’inclusione sociale.

L’Orchestra da camera di Vimodrone è nata nel 2015 fortemente voluta dal M° Giorgio Molteni della quale è

direttore concertatore. Giorgio Molteni, nato a Padova, ha iniziato lo studio del violino in giovane età, diplomandosi al Conservatorio “Giuseppe Verdi” sotto la guida del M° Osvaldo Scilla nel 1998. Da allora, ha intrapreso un’intensa carriera concertistica sia come solista che come camerista, esplorando un’ampia gamma di repertori.

Negli ultimi anni, si è dedicato con particolare interesse al repertorio cameristico, ricercando un rapporto più diretto e intimo con il pubblico. Oltre all’attività concertistica, nutre una profonda passione per la didattica e per il metodo violinistico di Kató Havas, di cui è un convinto sostenitore. Attualmente è direttore didattico dell’Associazione Musicale “Harmonia” e direttore artistico del Concorso Musicale Nazionale under 18 “Città di Vimodrone”.

I musicisti che la compongono sono studenti e appassionati di Musica Classica uniti dall’entusiasmo e dalla voglia di fare musica insieme. e viene arricchito dall’inserimento di nuovi elementi tra cui il canto lirico e strumenti a fiato così da rendere più vario e movimentato il programma proposto.