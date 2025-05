A Brunello torna il Torneo di Calcio a 7: sport, premi e spaghettata per tutti

Un’intera giornata all’insegna dello sport, della convivialità e del buon cibo: è quanto promette il Torneo di Calcio a 7 organizzato dalla Pro Loco di Brunello per sabato 14 giugno. L’evento si svolgerà presso l’oratorio di Brunello, in via Verdi 17, a partire dalle ore 9.00.

Il torneo prevede la partecipazione di un massimo di 8 squadre, ciascuna composta da un massimo di 12 giocatori. L’iscrizione ha un costo di 180 euro, a cui si aggiungono 20 euro di caparra (assicurazione inclusa). Le iscrizioni si chiuderanno ufficialmente il 6 giugno: sarà possibile versare la quota tramite bonifico oppure presentarsi direttamente in sede il 6 giugno alle ore 20.30 per partecipare al sorteggio.

La manifestazione sarà accompagnata da uno stand gastronomico attivo per l’intera giornata. A mezzogiorno è prevista una spaghettata aperta a tutti al costo di 5 euro, gratuita per i giocatori iscritti.

Oltre al divertimento sportivo, saranno assegnati trofei alle prime tre squadre classificate, al miglior portiere e al miglior giocatore del torneo. Un’occasione non solo per competere, ma anche per condividere una giornata all’aria aperta in un contesto amichevole e partecipato.

Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito www.prolocobrunello.org oppure contattare i numeri 393.9252919 e 339.5718132.