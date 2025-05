A Busto Arsizio arriva la BeBeep Parade: tre giorni di sconti e occasioni sull’usato firmato Autotorino

Dal 23 al 25 maggio a Busto Arsizio la BeBeep Parade di Autotorino: 500 vetture in esposizione, sconti da 500 euro e tanti servizi extra per un acquisto usato senza pensieri

Dal 23 al 25 maggio Busto Arsizio diventa la capitale delle occasioni a quattro ruote: finalmente sbarca in città la BeBeep Parade by Autotorino, l’evento dedicato a chi cerca un’auto usata con tutti i vantaggi dell’acquisto sicuro e garantito.

La formula è semplice e concreta: 500 euro di sconto immediato su tutte le vetture, con possibilità di arrivare fino a 5000 euro su una selezione speciale di auto, solo per chi visiterà la filiale Autotorino BeBeep di via Cassano Magnago, a Busto Arsizio, cuore pulsante dell’evento. Qui sarà possibile scegliere tra 500 vetture in esposizione, pronte per essere viste, toccate e, perché no, provate. E per chi vuole ancora più scelta, il portale online BeBeep mette a disposizione oltre 3.000 proposte.

Ma non finisce qui: il bello della BeBeep Parade è che ogni acquisto può essere personalizzato grazie ai servizi su misura pensati per chi vuole acquistare senza sorprese. Dal Soddisfatto e Garantito (fino a quattro anni di garanzia), al Soddisfatto o Rimborsato, che permette di restituire l’auto entro 15 giorni o 1.500 km. E per i più esigenti c’è anche il pacchetto All Inclusive, che permette di creare la propria formula di tutele e servizi.

Un occhio di riguardo anche alla qualità dell’usato grazie al nuovo sigillo “CHECK-UP PRO”, che garantisce 100 controlli interni ed esterni, con tanto di verifica dei chilometri realmente percorsi. Un impegno in trasparenza e sicurezza che fa la differenza, perché ogni vettura BeBeep è pronta a raccontare la sua storia.

Tre giorni, un voucher da scaricare online e un team di esperti pronto ad accompagnare ogni scelta passo dopo passo. La BeBeep Parade di Busto Arsizio è un appuntamento da segnare in agenda: chi cerca un usato senza pensieri non può lasciarselo scappare.