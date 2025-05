A Busto Arsizio domenica 18 la caccia al tesoro nel parco del Museo del Tessile

Domenica 18 maggio torna l’incontro pensato per le famiglie con una coinvolgente attività: la caccia al tesoro “Sulle tracce di Carlo Ottolini”

Domenica 18 maggio, nell’ambito della rassegna “Domeniche ai Musei”, torna l’incontro pensato per le famiglie con una coinvolgente attività: la caccia al tesoro “Sulle tracce di Carlo Ottolini”.

L’appuntamento è fissato per le ore 15.30 presso il parco del Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio via Volta 6.

I partecipanti avranno l’opportunità di immergersi in un’avventura alla ricerca di un misterioso valigione, partendo da un antico messaggio lasciato dal fondatore del Cotonificio Ottolini, Carlo Ottolini, oggi Museo del Tessile. Riusciranno i giovani esploratori a scoprire il tesoro nascosto?

L’attività è pensata per i bambini dai 9 ai 12 anni e si svolgerà dalle 15.30 alle 17.00. Al termine della Caccia al Tesoro, ogni partecipante potrà gustare una merenda BIO, un momento di convivialità e relax per tutti.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione per ogni bambino, fino ad esaurimento posti. Gli adulti accompagnatori non necessitano di prenotazione.

Per prenotazioni, è possibile utilizzare il link dedicato: Prenotazione Caccia al Tesoro.

Informazioni importanti:

Ogni bambino deve essere accompagnato da un adulto, che dovrà restare presente per l’intera durata dell’attività.

In caso di impossibilità a partecipare, si prega di disdire la prenotazione il prima possibile, per permettere ad altri bambini di partecipare.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Didattica Museale e Territoriale del Comune di Busto Arsizio:

Tel. 0331 390 242 – 349

Email: didattica@comune.bustoarsizio.va.it

Sito web: www.comune.bustoarsizio.va.it