A Busto Arsizio un momento di incontro e festa con la Comunità di Villa Comerio

Un pomeriggio di socialità, musica e divertimento aperto a tutta la cittadinanza. È la proposta di “Festa in Villa”, l’iniziativa organizzata dalla Comunità disabili Villa Comerio, gestita da Codess Cooperativa Sociale, in programma per venerdì 16 maggio (con recupero previsto il 30 maggio in caso di maltempo) presso la sede di via Palestro 16 a Busto Arsizio.

L’evento prenderà il via alle ore 18 con uno swap party gratuito, dove sarà possibile portare fino a 10 capi di abbigliamento e accessori, rigorosamente in buono stato, per scambiarli liberamente e senza costi.

Dalle ore 18 sarà attivo anche uno spazio giochi curato dal Gruppo Scout Busto 33, dedicato ai più piccoli e alle famiglie. La serata proseguirà con un momento di convivialità grazie all’aperitivo aperto a tutti.

Alle ore 19 spazio alla musica con l’intrattenimento musicale del gruppo Contatto, che animerà la festa con la sua esibizione.

L’ingresso all’iniziativa è libero e rivolto all’intera comunità. Per informazioni è possibile contattare il numero 335 7924977.