A Cernobbio l’esercitazione congiunta con navi ed elicotteri: simulazioni di sicurezza e soccorso sul lago di Como

Martedì 13 maggio 2025, a partire dalle ore 10, le acque antistanti il lungolago di Cernobbio ospiteranno “Lago di Como 2025”, un’esercitazione aeronavale congiunta che vedrà coinvolti numerosi enti statali e locali impegnati in operazioni di polizia e soccorso.

L’iniziativa, alla quale sarà possibile assistere da Piazza Risorgimento, ha lo scopo di testare e migliorare la capacità di intervento coordinato tra le diverse forze operative, oltre a consolidare e standardizzare le procedure da adottare in caso di emergenza sul bacino del Lario. Un’esigenza particolarmente sentita alla vigilia della stagione estiva, quando l’afflusso turistico e le attività in acqua aumentano sensibilmente.

Due scenari operativi: sicurezza e salvataggio

L’attività sarà strutturata su due scenari distinti, ognuno pensato per simulare situazioni critiche che possono verificarsi realmente. Il primo, denominato “Security”, prevede un’operazione di polizia con l’impiego coordinato di mezzi navali ed elicotteri per contrastare minacce alla sicurezza pubblica. Il secondo scenario, “Search and Rescue”, sarà invece dedicato alla simulazione di un’operazione di ricerca e salvataggio, con l’obiettivo di affinare le tempistiche e le modalità d’intervento in caso di emergenze in acqua.

Collaborazione istituzionale e informazione in tempo reale

Il regolare svolgimento della manifestazione è reso possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Cernobbio e l’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, che hanno messo a disposizione risorse e supporto logistico per garantire sicurezza e accessibilità al pubblico.

Durante l’esercitazione sarà attivo un punto speaker istituzionale, curato dalla Guardia di Finanza, che fornirà aggiornamenti in tempo reale e illustrerà le manovre svolte dagli equipaggi delle unità navali e dagli elicotteri coinvolti, offrendo al pubblico una chiave di lettura tecnica e informativa dell’intero evento.