A Gallarate torna lo screening gratuito per il tumore al seno, con Senologia al centro

Il progetto “Senologia al Centro” riparte da Gallarate, segnando l’inizio del tour 2025 dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Sabato 10 e domenica 11 maggio, in piazza della Libertà, sarà allestita una clinica mobile per offrire screening gratuiti, quali visite senologiche, ecografie e mammografie, rivolti principalmente a donne fino a 44 anni e oltre i 74 anni, categorie non incluse nei programmi di screening pubblico dell’Ats.

L’iniziativa, promossa dalla Lilt Varese, con il supporto del Gruppo Gnodi e Mobile System S.r.l., è patrocinata dal Comune di Gallarate e sostenuta da aziende locali come U-Power, Arbiter e Gallidabino. La nuova clinica mobile, più compatta e versatile, è dotata di ecografo, mammografo con tomosintesi e una postazione per la refertazione immediata, garantendo un servizio efficiente e accessibile anche a persone con difficoltà motorie.

La presentazione dell’iniziativa è avvenuto a Palazzo Borghi, sede del municipio di Gallarate, alla presenza delle assessore Claudia Mazzetti e Chiara Allai, della responsabile Senologia al Centro Sara Negri e del presidente provinciale della Lilt, Ivanoe Pellerin.

Come accedere a Senologia al centro a Gallarate

Per accedere agli esami è necessaria la prenotazione telefonica al numero 380 8644677, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. La giornata è prevista per sabato 10 maggio alle ore 11, alla presenza delle autorità locali, dei medici e dei volontari coinvolti.