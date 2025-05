A Jaylen Hands il trofeo di miglior marcatore di Serie A dedicato ad Antonello Riva

Nonostante un’annata avara di soddisfazioni, in casa Openjobmetis c’è un certo fermento per i premi individuali di fine stagione. Uno è stato ufficialmente assegnato oggi a un giocatore biancorosso, Jaylen Hands, mentre due suoi compagni di squadra – Matteo Librizzi ed Elisee Assui – sono nelle nomination di altri due trofei.

Ad Hands, guardia californiana di 26 anni, è andato l’Antonello Riva Trophy, il premio per il miglior marcatore del campionato di Serie A. Hands ha infatti realizzato 578 punti in 30 giornate precedendo due connazionali: Jordan Ford di Trento (509) e Michael Forrest di Pistoia (492).

Il giocatore di San Diego, inserito nel quintetto base di Varese in tutte le 30 partite stagionali, è andato per ben 27 volte in doppia cifra (ovvero almeno 10 punti segnati) realizzando contro Scafati un record di 42 punti. Per ben 17 volte ha segnato almeno 20 punti e ha avuto una striscia massima di 16 gare in doppia cifra. Hands ha terminato la LBA con 19,3 punti di media tirando con il 46,7% da 2, con il 34,1% da 3 e con l’87.6% ai tiri liberi. Meglio di lui, a livello di media, ha fatto lo scafatese Rob Gray (21,1) che però ha giocato solo 21 partite a causa di un infortunio e della cessione anticipata: il suo totale punti ammonta quindi a 444, circa 150 in meno della guardia dell’Openjobmetis.

Il nome di Hands segue quello di altri grandi giocatori varesini del passato che avevano concluso la stagione con i gradi di bomber del campionato: il primo fu Tonino Zorzi nel 1955 seguito dall’epopea di Bob Morse, capocannoniere per sei volte (due triplette: 73-75 e 79-81). Nel 1983 toccò al pivottone della Cagiva, Kevin Mcgee, poi al ciclone Arijan Komazec nel 1995. L’onore toccò anche a Gianmarco Pozzecco nel 2001 e a Boris Gorenc nel 2003. A livello di media punti (statistiche dal 1988-89) oltre a Komazec e Gorenc a vincere la classifica è stato Marcus Keene tre anni fa.

ASCOLTA la 30a puntata del nostro podcast “Dal Parquet” dedicato alla Pallacanestro Varese

LIBRIZZI E ASSUI – Gli altri due biancorossi inseriti nelle nomination dei premi individuali sono, come detto Matteo Librizzi ed Elisee Assui, entrambi “prodotti” del vivaio biancorosso. Librizzi è candidato al “Most Improved Player” del campionato, ovvero al giocatore più migliorato nel corso della stagione (con lui ci sono Ellis, Faye, Kabengele e Niang); Assui invece concorre al Best Under 22, premio per il miglior giovane della LBA nei quali si confronta con Ellis, Faye, Niang e Torresani).

IL SALUTO A GAVIRATE – Questa sera (martedì 13 maggio) dalle ore 19, sul lungolago di Gavirate ci sarà il saluto di fine anno a squadra e staff. L’appuntamento è al locale “Broletto Lake” che si trova oltre il grande parcheggio di via al Lido (di fronte all’hub dell’AIS australiano).