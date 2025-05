A Lavena Ponte Tresa è stato revocato il divieto di balneazione, previsto un incontro pubblico sulla salute del lago

Buone notizie per cittadini e turisti di Lavena Ponte Tresa: è stato ufficialmente revocato il divieto di balneazione che era stato disposto lo scorso 5 maggio con l’ordinanza n. 24, a seguito del superamento temporaneo dei limiti microbiologici previsti dalla normativa.

Il provvedimento, firmato dal sindaco Massimo Mastromarino, arriva dopo i risultati positivi del nuovo campionamento effettuato da ATS Insubria, che ha certificato il rientro dei valori di Escherichia coli ed enterococchi intestinali entro i limiti consentiti. Le analisi sono state svolte nell’ambito del programma di monitoraggio in vista della stagione balneare 2025.

Con la revoca dell’ordinanza, la balneazione è nuovamente consentita nelle acque antistanti Lavena Ponte Tresa, e la stagione estiva può dunque prendere ufficialmente il via appena il tempo lo permetterà. Il Comune ha già provveduto alla segnalazione nelle aree interessate e alla pubblicazione sul sito istituzionale.

Un incontro per approfondire: “La salute del Ceresio”

In questo contesto, si inserisce l’importante appuntamento pubblico dal titolo “La salute del Ceresio – Serata informativa sullo stato delle acque del lago”, che si terrà mercoledì 21 maggio 2025 alle ore 20.30 presso l’Antica Rimessa del Tram, in viale Ungheria 2, a Lavena Ponte Tresa.

Promossa dal Comune, con il sostegno di Regione Lombardia, del Cantone Ticino, di CIPAIS – la Commissione internazionale per la protezione delle acque italo-svizzere – e delle realtà locali che lavorano per la tutela ambientale, la serata offrirà un’occasione di confronto tra cittadini, tecnici e amministratori sullo stato ecologico del Lago Ceresio e sulle azioni di monitoraggio e prevenzione messe in campo.

Un’opportunità per comprendere più a fondo la situazione ambientale del bacino lacustre e per partecipare attivamente, con consapevolezza, alla sua salvaguardia.

Incontro tecnico interforze per la gestione delle emergenze

Potenziare la sicurezza, rafforzare la cooperazione transfrontaliera e garantire una gestione integrata del Lago Ceresio. Questi sono stati i principali temi affrontati nell’incontro tecnico interforze che si è svolto nei giorni scorsi a bordo di una nave della Navigazione Lago di Lugano, con l’obiettivo di fare il punto sulle attività di vigilanza e controllo in vista della stagione estiva. L’incontro ha visto la partecipazione di Prefetti di Como e di Varese, nonché dei Responsabili provinciali delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco di entrambe le province, oltra alla presenza di rappresentanti della Guardia Costiera e dei Sindaci dei Comuni rivieraschi, con l’intento di migliorare il coordinamento delle operazioni di sicurezza sul lago e rispondere con maggiore efficacia alle sfide legate all’aumento dei flussi turistici e alle criticità territoriali.