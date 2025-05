A Leggiuno si celebano i dieci anni di impegno e sorrisi dell’Associazione “Per Far Sorridere il Cielo”

Un traguardo importante, all’insegna della solidarietà e della condivisione. Domenica 11 maggio alle ore 17.00, il Teatro Domus Pacis et Vitae di Leggiuno ospiterà l’evento celebrativo “Associazione Per Far Sorridere il Cielo – 10 anni per i Bimbi della guerra”, una manifestazione nata per ripercorrere un decennio di attività dedicata a portare conforto e gioia ai bambini vittime dei conflitti.

Promossa dall’Associazione Per Far Sorridere il Cielo Odv, l’iniziativa rappresenta un’occasione per ringraziare tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno contribuito con passione e generosità a rendere possibile questo percorso di vicinanza e speranza. Sul palco si alterneranno diversi gruppi artistici, offrendo al pubblico uno spettacolo vario e coinvolgente: dagli Amici del Teatro di Leggiuno alla Compagnia Duse di Besozzo, dal gruppo I Millepiedi di Varese a I Colori del Sorriso Vip Varese, fino al duo formato da Alessandro Grosso e Mirko Carchen e al coinvolgente Claun il Pimpa.

Oltre alla parte spettacolare, la serata avrà anche un forte valore simbolico. Sarà infatti l’occasione per ripercorrere insieme i momenti più significativi dei dieci anni di attività dell’associazione e per collegarsi virtualmente con i luoghi di guerra in cui, ancora oggi, i volontari portano il loro sostegno e la loro presenza accanto ai bambini.

A condurre la serata sarà Roberto Bof, che guiderà il pubblico in questo viaggio fatto di ricordi, testimonianze e storie di impegno.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti, confermando la vocazione aperta e partecipativa di un evento che desidera coinvolgere la comunità e trasmettere un messaggio di solidarietà universale.