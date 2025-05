A Materia con Lorenzo Rinaldi il mito e la leggenda Harley-Davidson Varese

Lorenzo Rinaldi sarà l’ospite e moderatore dell’evento del 22 maggio a Materia per festeggiare il mito e la leggenda Harley-Davidson. Un appuntamento nato per festeggiare i 30 anni della concessionaria varesina, gestita da Corinna e Maurizio Talamona. Rinaldi è una voce autorevole e appassionata, capace di raccontare il mondo Harley con competenza e cuore: volto storico del giornalismo motociclistico italiano e grande conoscitore della cultura custom, sarà quindi ospite e moderatore dell’evento dal titolo “Strade che raccontano: 30 anni di Harley-Davidson Varese”.

L’appuntamento, in programma giovedì 22 maggio si svolgerà nella cornice di Materia – Spazio Libero, sarà uno dei momenti centrali del fitto calendario di eventi organizzati da Harley-Davidson Varese per celebrare questo importante anniversario.

Consulente di comunicazione specializzato nel settore moto custom dal 2000, Lorenzo Rinaldi è stato anche co-fondatore di Duecilindri Magazine e giornalista per la testata LowRide, tra i maggiori riferimenti editoriali per gli appassionati del mondo Harley-Davidson e non solo. Da sempre impegnato a valorizzare e raccontare le sottoculture motociclistiche, Rinaldi porterà al pubblico varesino la sua esperienza maturata in oltre due decenni di lavoro come storyteller, organizzatore di eventi e animatore della scena custom italiana.

Un viaggio tra storie, emozioni e libertà. Durante l’evento, che vedrà la partecipazione di Corinna e Maurizio Talamona, fondatori della concessionaria varesina, Lorenzo Rinaldi accompagnerà i presenti in un viaggio che intreccia la storia locale con quella internazionale della casa di Milwaukee. Un’occasione per scoprire aneddoti, retroscena e curiosità, ma anche per riflettere sull’evoluzione del movimento Harley-Davidson e sul suo significato oggi, tra passione, amicizia e senso di comunità.