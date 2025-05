A Orino e Laveno Mombello due serate tra musica e solidarietà con “The Men in Black”

Due appuntamenti speciali attendono gli amanti della musica e chi desidera sostenere una buona causa. Il duo “The Men in Black” porterà sul palco lo spettacolo “La musica della mia storia”, un viaggio narrato e cantato tra i successi degli anni ’60-’90, in due serate organizzate con il patrocinio dei Comuni e a favore della Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Varese.

Il primo concerto è in programma sabato 3 maggio 2025 alle ore 20.30 a Orino, in Piazza XI Febbraio, davanti al Comune. Il giorno successivo, domenica 4 maggio alle 21.00, lo spettacolo si sposterà a Laveno Mombello, nella Sala Consiliare di Villa Frua, con ingresso da Piazza Fontana.

Sul palco saliranno Renato Furigo, voce narrante e cantante, e il maestro Mauro Guarneri al pianoforte e al canto, per una serata che unirà emozioni e ricordi con le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e internazionale.

L’ingresso è libero a offerta e l’intero ricavato sarà destinato alla Lilt Valcuvia, che da anni si impegna sul territorio nella prevenzione e nella lotta contro i tumori.